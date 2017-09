DISCAPACIDAD. EL GRUPO PELAYO RENUEVA EL COMPROMISO CON FUNDACIÓN ONCE PARA CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente de Grupo Pelayo, José Boada, han renovado el Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2012 y que en esta ocasión supondrá la contratación de 20 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, llegando así a las 78 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

El acuerdo suscrito se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Durán reconoció el compromiso que tiene Pelayo con las personas con discapacidad “a las que ha dado la oportunidad laboral que se merecen” y añadió que la compañía de seguros está realizando muchas iniciativas que demuestran su sensibilidad. “Para nosotros, el reto es estar a vuestra altura y aprender de todo lo que hacéis en el ámbito de la responsabilidad social empresarial (RSE)”, remarcó.

En este sentido, Boada afirmó que “la RSE siempre ha impregnado la política de la compañía y, dentro de ella, la gestión de la diversidad en la que la discapacidad ocupa un lugar importante”. Asimismo, hizo hincapié en que “creemos que cada persona tiene un montón de capacidades y nosotros lo que hacemos es sacar lo mejor de cada una de ellas”.

El Grupo Pelayo contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

Por último, el convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

