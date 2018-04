DISCAPACIDAD. SOCIAL ECONOMY EUROPE SE COMPROMETE A PROMOVER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

La patronal europea de la economía social Social Economy Europe (SEE) aprobó en su Asamblea General Anual, que tuvo lugar este lunes en Sofía (Bulgaria), la creación de un grupo de trabajo para promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad.



El anuncio coincidió con la celebración de la Conferencia de Alto Nivel de la Presidencia Búlgara de la UE sobre Economía Social, a la que asistieron diversos ministros de Empleo y otras autoridades europeas.

Según informó la SEE, el objetivo del grupo es aprovechar el potencial del sector de la Economía Social (cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y otras nuevas formas de emprendimiento social), que supone cerca del 10% del PIB europeo, para generar oportunidades para la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

La decisión fue tomada a propuesta del Centro Europeo de Fundaciones y de la Fundación ONCE, en el contexto del Programa Operativo para la Inclusión Social y la Economía Social (Poises), cofinanciado por la Unión Europea.

Tras la Asamblea General, el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, declaró que “esta decisión demuestra el compromiso de la Economía Social con las personas con discapacidad y con la creación de una Europa más inclusiva. Una verdadera Europa social solamente será posible si las personas con discapacidad, que representan el 15% de la población de la UE, están verdaderamente integradas en la sociedad y en el mercado laboral”.

“Muchos de nuestros miembros tienen una gran experiencia en esta área y queremos promover el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo. Además, pensamos que la nueva legislación europea, como el Acta Europea de Accesibilidad, generará oportunidades para nuestras empresas y entidades”, añadió.



