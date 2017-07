DISCAPACIDAD. COCEMFE RECOGE FIRMAS PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN UTILIZAR LAS GASOLINERAS

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) se ha sumado a la iniciativa presentada por la Plataforma Gasolineras Atendidas y Seguras para recoger firmas con el fin de que este colectivo pueda acceder a todas las estaciones de servicio.

Según informó Cocemfe este viernes, la iniciativa se encuadra en la campaña ‘Una firma por el empleo, la inclusión y la seguridad en las estaciones de servicio’.

El presidente de la confederación, Anxo Queiruga, afirmó en una nota que “las personas con movilidad reducida no podemos acceder a las gasolineras desatendidas y esto supone una vulneración de nuestros derechos, que son los mismos que los del resto de los consumidores”.

Por ello, Cocemfe rechaza el modelo de negocio de aquellas estaciones de servicio que, al carecer de personal permanentemente o en horario nocturno, “discriminan a las personas que no pueden repostar autónomamente o no pueden acceder a los dispositivos de cobro, y restringen su uso exclusivamente a las personas sin movilidad reducida”.

“La inclusión social de las personas con discapacidad pasa por disponer de los mismos derechos que tiene toda la población y, en este caso, que podamos elegir dentro del abanico de posibilidades que tienen todos los consumidores y no depender de la solidaridad ciudadana de otros clientes para poder repostar”, añadió Queiruga.

Cocemfe apoya la recogida de firmas promovida por la plataforma para que se regule en una disposición normativa estatal “la obligatoriedad de que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal destacado permanentemente que asegure una atención de calidad e igualitaria a los/las clientes con discapacidad”.

