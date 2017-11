DISCAPACIDAD. LOS CEMENTERIOS SIGUEN SIN SER ACCESIBLES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

- Famma denuncia que “desde el año 2009 la situación ha variado muy poco”. Los cementerios españoles siguen sin ser totalmente accesibles para las personas con discapacidad, que tanto en Todos los Santos como cualquier otro día del año encuentran multitud de barreras, físicas y sensoriales, para llegar hasta las sepulturas de sus seres queridos, algo que en muchos casos no pueden hacer sin ayuda.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), Javier Font, manifestó a Servimedia que “desde el año 2009 venimos haciendo un análisis y un seguimiento” acerca de la accesibilidad de los cementerios y “hemos visto que la situación ha variado muy poco”.

“Es una pena, pero seguimos como hace muchos, muchos, muchos años”, remarcó Font, quien señaló que desconoce si esta situación se debe a “dejadez” de los poderes públicos o a que “quizás deberíamos haber sido mucho más reivindicativos de lo que somos”, pero añadió que “la circunstancia económica también es importante” y la crisis “ha paralizado todo y ha sido la excusa perfecta para no hacer nada”.

Sin embargo, informó de que esta situación tiene que cambiar en un futuro cercano, puesto que “en el año 2017 se aprobó un Plan Integral de Inversiones, que va desde 2017 a 2019 y que cuenta con un presupuesto de 37 millones de euros para lo que es la realización de los cementerios” y para renovar “todas las instalaciones”.

Por lo tanto, Font manifestó que “la propia ley obliga a que esto tiene que ser así” y en este aspecto “nosotros vamos a reunirnos con la Gerencia de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid y vamos a ver de qué manera van a implantar los niveles de accesibilidad para que todas las personas puedan entrar sin ningún tipo de problemas”.

En este sentido, hizo hincapié en que ”estamos hablando de accesibilidad universal”, por lo que aparte de los escalones, desniveles y otras barreras arquitectónicas que dificultan o impiden a los ciudadanos con movilidad reducida llegar hasta la tumba o el nicho de sus seres queridos, hay que tener en cuenta que faltan indicadores claros, con letras grandes y contraste de colores, haciendo inaccesibles los camposantos para los ciudadanos que tienen discapacidad visual o dificultades de comprensión.

INVERSIÓN

Acerca de la inversión de 37 millones de euros, Font aclaró que ”en el año 2016 se recuperó la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios de Madrid porque había habido una falta de inversión impresionante”.

“Había un déficit de inversión de cerca de 23 millones de euros”, detalló el presidente de Famma, por lo que señaló que pese a que “va a ser importante” la inversión de 37 millones prevista “es como si invirtieran unos 14 millones de euros”, ya que ”hay que recuperar los 23 millones que no se invirtieron”.

Por último, acerca del plazo legal que se dio España para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés público sean plenamente accesibles y que vence el 4 de diciembre de este año, Font afirmó que “es una utopía” y lamentó que en España “tenemos normativa a diestro y siniestro, pero lo que hace falta es que alguien se ocupe de que esto se cumpla”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso