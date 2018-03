DISCAPACIDAD. LA ONCE CELEBRA EL I CAMPUS DE MÚSICA PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL

El I Campus de Música de la ONCE, dirigido a niños y jóvenes ciegos y deficientes visuales que denotan aptitudes e interés hacia la música, tendrá lugar del 20 al 23 de marzo en el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Alicante.



Durante esos días trabajarán con especialistas de la ONCE aspectos como el braille musical y la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la música para personas ciegas y podrán disfrutar de un programa complementario muy atractivo.

La presentación de esta iniciativa ha corrido a cargo del diputado provincial y alcalde de Busot, Alejandro Morant; el director del CRE de la ONCE de Alicante, Germán Moya, y la especialista de música del CRE de Alicante María Dolores García Payá.

Morant señaló que en las redes sociales ha descubierto lo mucho que se hace en el CRE de Alicante. Asimismo, comentó que “la Diputación siempre colabora con la ONCE” y que como alcalde de Busot está “encantado de poder tener una actividad tan destacada de este campus”.

Por su parte, Germán Moya señaló que el CRE de Alicante “se puede ver como un centro de transformación de la solidaridad de la sociedad que se traduce en servicios tan importantes como la educación”, mientras María Dolores García Payá explicó los pormenores técnicos y el contenido del campus.

FORMACIÓN

Los encargados de formar a los asistentes serán los especialistas de música de los cinco centros de recursos educativos que la ONCE tiene repartidos en todo el país (Madrid, Barcelona, Sevilla, Pontevedra y Alicante). Durante las clases, los alumnos irán conociendo la historia de la música así, como las herramientas de acceso y formación, el braille musical y las nuevas tecnologías al servicio de la didáctica de la música, entre otras cuestiones.

El I Campus de Música se inaugurará el martes 20 con una audición de jóvenes instrumentistas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia que tendrá lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante.

El miércoles 21 será la jornada con un mayor número de actividades, que irán desde la clase magistral de canto dirigida por el tenor Juan Gallego a la visita al Museo de Música Étnica de Busot, un taller adaptado sobre instrumentos del mundo y el posterior concierto de la Coral de la Universidad de Alicante en la Cueva del Canelobre.

El jueves 22 prosiguirá la formación de la mano de la orquesta de plectro y púa ‘Camtares’ en el propio centro de la ONCE de la Avenida de Denia y la visita, ya por la tarde, a Elche para conocer el Museo de la Festa, concierto de órgano y ensayo de la Escolanía del Misteri.

Finalmente, el viernes los alumnos del campus asistirán a la Casa de la Música de Alicante para disfrutar del concierto a cargo de la orquesta sinfónica de la ciudad.

Aproximadamente 7.500 jóvenes estudian en España con el apoyo humano y material de los equipos de la ONCE, y casi la totalidad de ellos lo hacen con el modelo de educación integrada.

Los Centros de Recursos Educativos son sede de los equipos de maestros de apoyo y especialistas en aquellas disciplinas curriculares de mayor dificultad para los alumnos ciegos.



