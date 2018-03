DISCAPACIDAD. LLEGA A CANARIAS EL ‘BRAITICO’, PRIMER MÉTODO OFICIAL INCLUSIVO PARA APRENDER BRAILLE DESDE LA CUNA

La ONCE va a introducir en todas las aulas de Canarias donde haya escolarizado algún alumno con discapacidad visual, a lo largo del presente curso escolar, el método ‘Braitico’, con el que miles de niños y niñas podrán descubrir el braille de una manera divertida, cercana y sencilla.



Esta nueva didáctica ‘Braitico’ favorecerá que los escolares ciegos que aprendan a leer y a escribir en braille lo hagan de la misma manera dentro y fuera del aula, fomentando además que el resto de sus compañeros se interesen, conozcan y familiaricen con este código.

Para dar a conocer el funcionamiento de ‘Braitico’, la ONCE en Canarias ha desarrollado un taller práctico realizado por alumnos ciegos, que ha contado con la presencia de la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón Cabrera, que ha conocido de primera mano cómo es este sistema, y el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, junto con los niños Karla Torres Quevedo e Izan Torrens Regalado y las profesoras María Antonia Herrera Martín y Marta Pérez Coello.

‘Braitico’ se convierte así en el primer método oficial e inclusivo para aprender braille, que va más allá del simple aprendizaje de un código de lectoescritura, pues comienza cuando el niño nace y continúa durante toda su escolarización, siempre con una base didáctica y neurológica basada en las últimas innovaciones educativas.

Auspiciado por la Comisión Braille Española (CBE), es fruto del trabajo realizado por un importante número de profesores y educadores de la ONCE de toda España. El objetivo es que se convierta en una herramienta fundamental para más de 400 docentes de todo el país que tienen a alumnos ciegos en sus aulas y que hasta ahora no contaban con un método apropiado para desarrollar un programa de alfabetización tan necesario para conseguir un grado idóneo de inclusión en el aula. En Canarias, la ONCE presta atención a 308 escolares, de los que 87 están en Primaria y Educación Infantil.

En la actualidad, la ONCE atiende a 7.500 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave a través de un sistema integral de apoyo, que contempla al alumnado, los centros escolares y las familias, con el objetivo de que su incorporación se realice en igualdad de condiciones.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso