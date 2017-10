DISCAPACIDAD. EL CERMI CALIFICA DE “DELEZNABLE” QUE ESPAÑA NO CUMPLA LA CONVENCIÓN DE LA ONU DE LA DISCAPACIDAD

El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, calificó de “deleznable” que España no cumpla varios aspectos de la citada convención y advirtió de que “igual nos precipitamos a la hora de ratificarla”.

Martín se expresó en estos términos en una entrevista en Servimedia en la que explicó que para acceder a su nuevo puesto como delegado del Cermi superó un proceso de selección, tras el cual se encontró con “sentimientos encontrados”, pero “fundamentalmente mucha alegría y mucha satisfacción”, porque “es un tema que me apasiona desde el punto de vista profesional y sobre todo desde el punto de vista personal”.

“Igual nos precipitamos a la hora de ratificar la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero es verdad que, tal y como es España, mejor que la firmáramos y luego ya a trabajar”, manifestó el delegado del Cermi, que detalló que, sin embargo, “algunos países nórdicos esperaron a adecuar su legislación a los mandatos que establecía la convención antes de ratificarla”.

A este respecto remarcó que “me sigue pareciendo paradójico como persona con discapacidad y como delegado que, 10 años después de su aprobación, no hayamos sabido revertir esta situación de discriminación de la igualdad que propugna este tratado” y calificó de “deleznable” que “se articulen normas y luego la propia administración las incumpla”.

“Si hemos sabido construir normas para que las personas con discapacidad podamos vivir en condiciones de igualdad, no discriminación e inclusión, tenemos que cumplirlas y la administración debe ser un ejemplo y un catalizador de ese articulado que recogen esas normas”, argumentó.

“SIGO SIN ENTENDERLO”

Martín hizo hincapié en que sigue “sin entender” cómo “después de 10 años no hemos sido capaces de hacer posible derechos” como, por ejemplo, “la educación inclusiva, el derecho al voto para todas las personas con discapacidad”, entre otros.

En este sentido, aseguró que “debemos ser capaces de abolir ese castigo que sigue condenándonos por ser distintos”, ya que “somos cuatro millones de personas con discapacidad en España y 12 millones si sumamos a las familias”, puesto que se trata de “una circunstancia que irradia a este entorno más cercano, que son las familias”.

Por último, afirmó que “como persona con discapacidad, como activista y como persona comprometida quiero que esta etapa profesional sirva para poner mi conocimiento a favor de la igualdad de oportunidades, de la no discriminación y para que este tratado tan importante y revolucionario se cumpla en todos los espacios, públicos y privados, de la sociedad española”.

