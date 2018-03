DISCAPACIDAD. LA 16 BIENAL DE MÚSICA DE LA ONCE ESTARÁ MAÑANA EN HUELVA Y EN JEREZ

La 16 Bienal de Música de la ONCE continuará mañana en Jerez, esta vez en la Sala Compañía, con la actuación de los músicos Ignasi Terraza, de Barcelona, y Gladston Galliza, brasileño afincado en Madrid, y llegará mañana también a la Casa Colón de Huelva con un doble concierto a cargo de la Coral Allegro de Valencia y la cantante Coraluna.



La 16 Bienal de Música de la ONCE ofrece un total de 15 conciertos en 10 teatros de las ciudades andaluzas de Sevilla, Huelva, Jerez, Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Carmona, Mairena del Aljarafe y La Palma del Condado y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, los ayuntamientos de las localidades donde se celebra, la RTVA y Acquajet.

Se trata de mayor movilización en el ámbito cultural que realiza la ONCE cada dos años, con la participación en esta edición de 200 artistas ciegos y con discapacidad visual grave.

En concreto, Ignasi Terraza y Gladston Galliza llenarán la Sala Compañía a las 20.00 horas con sus apuestas musicales, de manera que dos grandes se reúnen en primicia en esta Bienal escenificando el encuentro del jazz y la música brasileña.

Ignasi Terraza nació en Barcelona en 1962, quedó ciego a los nueve años y al poco tiempo descubre el piano y su facilidad para improvisar hizo que pronto se sintiera atraído por el jazz. Por su parte, Galliza, natural de Ouro Preto en el estado de Minas Gerais en Brasil, donde realizó su formación musical, cuenta en su haber con la publicación de varios álbumes discográficos.

Por otro lado, la Coral Allegro de la ONCE de la Comunidad Valenciana, que estará junto a Coraluna en la Casa Colón a las 20.00 horas, fue fundada en el año 1982 en el seno del colegio de niños y niñas ciegos y con discapacidad visual, ampliándose en 1988 con otros componentes ajenos a la ONCE.

Dirigida por Christian García Marco, en la actualidad está formada por 40 personas, entre director, sopranos, contraltos, tenores, bajos, pianista, bateria y guitarra eléctrica.

Por último, Anabel Mercado, Coraluna, natural de Santisteban del Puerto (Jaén), participó en la quinta edición del programa televisivo 'Operación Triunfo' en 2011; grabó su primer disco, ‘Más que personal’, en 2013; en 2014 participó en el Festival Paramusical Internacional de Moscú representando a España, y en 2015 publicó su segundo trabajo discográfico, ‘Caprichosa Vida’, bajo la producción de David Santisteban, en Madrid y Los Ángeles (California).



