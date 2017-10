DISCAPACIDAD. CONCLUYE EL XIII CONGRESO DE CERMIS AUTONÓMICOS CON UN LLAMAMIENTO A HACER DEL TURISMO INCLUSIVO UNA REALIDAD

El XIII Congreso de Cermis Autonómicos, celebrado bajo el lema ‘Discapacidad y turismo accesible. Destino inclusión, turismo para todas las personas’, ha concluido haciendo un llamamiento para que el turismo inclusivo sea una realidad, de forma que las personas con discapacidad puedan disfrutar de este derecho en igualdad de condiciones.

El encuentro se celebró este jueves y viernes en el Hotel Luz de Castellón, organizado por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) y el Cermi Estatal. Además, contó con la colaboración de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación; el Ayuntamiento de Castellón; la Diputación de Castellón, y la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana.

Durante las dos jornadas, se celebraron múltiples ponencias y mesas redondas, en las que expertos del ámbito de la discapacidad y de las administraciones públicas debatieron sobre la situación actual del turismo en materia de accesibilidad y las líneas en las que se debe trabajar junto a la industria turística para acabar con las barreras que todavía encuentran las personas con discapacidad a la hora de disfrutar del turismo, que como se puso de manifiesto, “no es un lujo, sino un derecho”.

En la recta final de este evento, se ha presentado la ‘Declaración de Castellón’, documento que contiene las principales reivindicaciones del sector de la discapacidad en materia de turismo. La lectura de esta Declaración se ha hecho en varios formatos, recogiendo así la diversidad que compone el grupo social de las personas con discapacidad: Braille, Lengua de Signos Española, lectura fácil y subtitulado en directo por estenotipia.

Junto a las reivindicaciones de la plataforma representativa de la discapacidad en España y la Comunidad Valenciana, la ‘Declaración de Castellón’ recoge que “se entiende que es una responsabilidad pública y de toda la sociedad en general –pero fundamentalmente de los agentes implicados–, el poner a disposición de las personas con discapacidad todos los medios necesarios para que sea una realidad el Turismo para todas las Personas”.

La clausura corrió a cargo del presidente del Cermi CV, Luis Vañó, Carlos Laguna y el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, José Luis López, quien instó al movimiento de la discapacidad a “seguir reivindicando lo que al fin y al cabo es un derecho de los ciudadanos, que es ser tratados por igual”.

El concejal mostró su compromiso con la mejora de la formación de los profesionales del Consistorio de Castellón en materia de accesibilidad, especialmente en el terreno del turismo. “No podemos perder ni un momento en reivindicar al Gobierno central y autonómico que la discapacidad no es algo subsidiario que dependa de un único departamento, sino que debe ser un elemento transversal presente en todas las políticas”, zanjó.

TURISMO ACCESIBLE EN LA UE

Durante la jornada, también tuvo lugar la ponencia ‘El turismo inclusivo en las estrategias de la Unión Europea’, impartida por Daniel-Aníbal García, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de Cermi Estatal y secretario de organización de Cocemfe.

García recordó que el turismo en la UE supone 2,3 millones de empresas y 12 millones de trabajadores, pero con un volumen de negocio muy bajo al tener un escaso valor añadido. “Si fuera un turismo accesible tendría un mayor valor”. Además, lamentó que no exista financiación propia de la UE para el turismo.

“Sí que existen políticas destinadas al turismo, pero se basan fundamentalmente en la sostenibilidad, dejando de lado aspectos como la accesibilidad”. Eso sí, apuntó que se están dando pasos en la buena dirección, citando múltiples medidas como el programa ‘Calypso’. “La legislación de accesibilidad debería ser uniforme, en línea con el Acta Europea de Accesibilidad, pero no se debe igualar por abajo, sino por arriba”, apuntó el representante del Cermi.

A renglón seguido se celebró la ponencia ‘Comunitat Valenciana, destino turístico inclusivo’, impartida por Javier Segura, presidente de Cocemfe CV, y Eduardo Signes, responsable del proyecto ‘Rutas accesibles de la Comunidad Valenciana’. Javier segura puso el acento en la importancia de la formación.

Por su parte, Eduardo Signes comenzó afirmando que la Región todavía debe realizar mejoras en materia de accesibilidad turística. “Debemos exigir más y dar un paso más en favor del turismo accesible. No podemos bajar la guardia. Tenemos que ir a por el sobresaliente y a lo mejor así conseguimos el notable”, abundó.

Además, hizo un llamamiento para definir exactamente qué son ajustes razonables, en alusión al plazo legal que concluye el próximo 4 de diciembre, cuando todos los bienes, servicios y entornos deben ser accesibles mediante ajustes razonables. En esta línea, alertó de que “el ajuste razonable puede ser entendido de muchas maneras y nos pueden meter un gol”, en referencia a que lugares que sigan sin ser accesibles se justifique esgrimiendo argumentos relativos a que ya se han hecho los ajustes que se han considerado razonables.

“No se debe simplemente hacer turismo donde hay accesibilidad, sino que se debe luchar para que las rutas atractivas que por ejemplo no son accesibles, lo terminen siendo. Y es que, trabajamos para que se beneficien todas las personas”, concluyó este experto.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso