ARRANCA LA IV EDICIÓN DEL MÁSTER EN DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Este viernes arrancó en Madrid la IV edición del Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que codirige Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE y doctor en Derecho; un máster que en palabras de De Lorenzo "es una gran oportunidad para los alumnos".

Por su parte Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE, en donde se celebró el acto de apertura de esta cuarta edición y de la clausura de la anterior, destacó que "si el Derecho es importante para todos, más lo es para las personas con discapacidad porque es una herramienta de ataque positivo, no bélico". Agregó que "este máster no es algo para saber más de lo mío sino que sirve para dar más visibilidad a la discapacidad".

En el acto de comienzo de esta nueva edición del máster en Discapacidad, Autonomía Personasl y Atención a la Dependencia también participó el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP), Miguel Ángel Casermeiro, quien puso de manifiesto el "interés que la UIMP tiene por todo lo relacionado con la discapacidad y la dependencia" y destacó que el trabajo de fin de máster supone 15 créditos.

De Lorenzo dió una buena noticia a los mejores alumnos de la tercera edición, ya que les comunicó que los tres trabajos que han logrado la puntuación más alta se publicarán en la revista 'Anales de Derecho y Discapacidad'.

Por su parte, Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, explicó como la organización "dedica cada año decenas de miles de horas para la formación de las personas con discapacidad porque la formación es fundamental".

Juan Carlos Rodríguez, director de Recursos Humanos de ILUNION señaló, en relación con los nuevos alumnos del máster y los que lo han concluido, que "necesitamos embajadores para la lucha de los derechos de las personas con discapacidad y lograr que la integración sea algo normal".

Cerró el acto Laura Ponce de León, patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y directora del Departamento de Trabajo Social de la UNED, quien concluyó indicando que "cada edición de este máster es mejor".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso