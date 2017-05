DISCAPACIDAD. CENTROS AUDITIVOS GAES Y FUNDACIÓN ONCE RENUEVAN SU APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Google Plus

Centros Auditivos GAES y Fundación ONCE han renovado la colaboración que mantienen ambas entidades para seguir apoyando a las personas con discapacidad auditiva. El director general de GAES, Antonio Gassó, y la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí, fueron los encargados de firmar el acuerdo, que se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2014 y otro posterior firmado en junio del pasado año.

Ambas entidades acordaron continuar colaborando en el marco del programa de dotación de productos de apoyo para personas con discapacidad auditiva (prótesis auditivas y procesadores de implante coclear) que desarrolla Fundación ONCE, mediante la realización de una aportación económica.

Así, se financiarán prótesis auditivas y procesadores de implantes cocleares GAES a aquellas personas con discapacidad auditiva que lo soliciten y que cumplan los requisitos de la convocatoria de ayudas.

El objetivo último es contribuir al cumplimiento de uno de sus fines: la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva.





Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso