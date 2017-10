DISCAPACIDAD. LOS CIEGOS BELGAS Y DEL RESTO DE EUROPA PODRÁN APRENDER ESPAÑOL EN EL INSTITUTO CERVANTES

Google Plus

La ONCE ha donado un total de 111 libros adaptados para personas ciegas a la biblioteca del Instituto Cervantes en Bruselas, lo que facilitará el aprendizaje y estudio del idioma español a las personas ciegas belgas y, en general, europeas que acudan a la sede del instituto ubicada en la capital europea.

Los libros donados están en un formato sonoro conocido como Daisy, que permite su manejo sencillo por parte de personas ciegas, para lo que también se han donado dos lectores ‘Plextalk’, que estarán a disposición de los usuarios.

Se trata de una cuidada selección de títulos básicos de la literatura española, entre los que se incluyen desde manuales para el aprendizaje de la Lengua (Introducción a la Lengua Española o Manual de Lengua Española); diccionarios (Diccionario del español coloquial o Diccionario para invidentes de la RAE); libros de texto de Lengua y Literatura; títulos de narrativa clásica, como ‘Don Quijote de La Mancha’, ‘El Lazarillo de Tormes’, ‘Leyendas del Mío Cid’ o de narrativa actual como ‘La sombra del viento’ o ‘Invierno en Lisboa’, entre otros.

De esta manera, el Instituto Cervantes, creado en España en 1991, para promover universalmente el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior podrá dar este servicio a sus usuarios ciegos de la capital comunitaria.

La embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, recibió la donación en nombre de los ciudadanos que se beneficiarán de estos libros, acompañada por el director del Instituto Cervantes en Bruselas, Felipe Santos.

La entrega la realizaron el consejero general adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales y vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y la consejera general ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la Organización, Ana Peláez.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo marco de colaboración que ONCE y el Instituto Cervantes firmaron en 2014 y que ha materializado ya diversos programas de donación de material adaptado en algunas de las 87 sedes que el Instituto, como en Nueva York, El Cairo, Pekín, Marruecos o Portugal.

