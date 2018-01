DISCAPACIDAD. MÁS DE 3.500 ALUMNOS SE HAN FORMADO EN ACCESIBILIDAD A TRAVÉS DE LOS CURSOS 'ONLINE' DE FUNDACIÓN ONCE

Un total de 3.508 alumnos han participado desde el año 2016 en los Cursos Abiertos Online y Masivos (MOOC, por sus siglas en inglés) de formación sobre accesibilidad fruto del convenio marco entre Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad y que cuenta con la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y, desde el año 2017, también de la Universidad de Jaén.



Así lo anunció el jefe del Departamento de Tecnología Accesible e I+D de Fundación ONCE, David Zanoletty, en una mesa redonda celebrada en Servimedia para presentar los resultados de los citados cursos, que tienen como objetivo formar en conocimientos y habilidades necesarios para diseñar productos, entornos, sistemas y servicios desde la perspectiva del diseño universal.

Esta mesa contó además con la participación del director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández; la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, Maite Fernández; la vicerrectora de Metodología e Innovación de la UNED, Ana García, y la catedrática de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, Yolanda de la Fuente.

En 2017 se ofrecieron los cursos ‘Accesibilidad TIC en compras públicas’, ‘Interacción Persona-Computador. Diseño para Todos y Productos de Apoyo’, ‘Materiales digitales accesibles’, ‘Móviles accesibles para Todos’ y ‘Diseño Accesible. Diseño para Todas las Personas’ , en los que se matricularon un total de 2.967 alumnos.

“El éxito no es haber conseguido este número de alumnos, sino haber conseguido una tasa de finalización de estos cursos por parte de los alumnos matriculados bastante alta”, afirmó Hernández, que detalló que es del 11,53%, “cuando la media del resto de cursos se sitúa en torno al 5%”.

En este sentido, Fernández destacó la importancia de esta colaboración con Fundación ONCE, puesto que “la propia sociedad lo demandaba” y “es un instrumento muy adecuado” que, además, es “accesible a nivel económico”, al ser gratuitos.

DOS NUEVOS CURSOS

Zanoletty afirmó que la previsión de Fundación ONCE para el año 2018 es crear los cursos de ‘Móviles accesibles para Todos: Nuevos perfiles de interacción’ y ‘Curso sobre accesibilidad al entorno físico”, de los cuales esperan al menos poner uno en ejecución.

Por su parte, Hernández señaló que “los datos nos obligan a seguir trabajando” y aseguró que esperan, al menos, mantener el mismo número de alumnos matriculados que en el año 2017.

Finalmente, De la Fuente y García hicieron hincapié en el dato de que el 60% de quienes cursaron estos cursos fueron mujeres y en este aspecto la catedrática de la Universidad de Jaén celebró que “las mujeres tenemos que ser herramientas de cambio” ante “el nuevo paradigma” presente, que es la accesibilidad universal y diseño para todas las personas.



