DISCAPACIDAD. EL CERMI ADVIERTE CON “DENUNCIAR ANTE LOS TRIBUNALES” A ESPAÑA SI INCUMPLE EL PLAZO DE ACCESIBILIDAD

El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, manifestó que “evidentemente no vamos a cumplir” el plazo legal que se dio España para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés público sean plenamente accesibles y que vence el 4 de diciembre de este año, por lo que advirtió de que “entonces habrá que plantearse cuestiones de denuncia ante los tribunales”.

Martín se expresó en estos términos en una entrevista en Servimedia tras ser nombrado nuevo delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde criticó que “fueron 17 los años que se les dio al Gobierno para que todos los espacios, servicios y productos de la Administración pública fueran accesibles y en ese tiempo no hemos sido capaces”.

A su juicio, esto se debe a que “las personas con discapacidad somos poco importantes como ‘target’ para las políticas públicas” y expresó que “es muy triste tener que dar noticias como esta, que además vulnera mucho lo que defiende este Gobierno que es la Marca España”.

En este sentido, indicó que “se ha recabado información muy valiosa” gracias a la campaña ’Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, que el Cermi ha puesto en marcha para todo el año con el fin de denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

“Eso ya está documentado y no creo que el Estado pueda acometer todas estas cuestiones para una vida completamente accesible de las personas con discapacidad”, aseguró Martín, que añadió que “entonces habrá que plantearse cuestiones de denuncia ante los tribunales”.

Por último, denunció la “vulneración sistemática” de los derechos de las personas con discapacidad al respecto de la accesibilidad y recalcó que la accesibilidad no es solo física, sino también cognitiva por ejemplo, puesto que “hay otros ciudadanos con discapacidad que requieren otro tipo de medidas de accesibilidad para poder participar en estos espacios y en estos entornos”.

