DISCAPACIDAD. LA FLM PIDE MÁS APOYO AL DEPORTE ADAPTADO Y SUBRAYA SU IMPORTANCIA COMO FORMA DE REHABILITACIÓN

Más visibilidad, más medios económicos y mayor presencia en los medios de comunicación. Éstas son las principales demandas de los colectivos de personas con lesión medular, como la Fundación del Lesionado Medular (FLM) o la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), que el pasado fin de semana contribuyeron a desarrollar el IV Campeonato de España por Autonomías de Rugby en Silla de Ruedas.

El campeonato, que se celebró en el pabellón del Centro Cultural y Deportivo de la ONCE, concluyó con la victoria de Cataluña frente a Aragón, mientras que la selección madrileña, compuesta por el equipo ‘Los Toros FLM’, quedó en tercera posición.

Según Miguel Ángel García Oca, presidente de la FLM y de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas de la Comunidad de Madrid (Aspaym Madrid), “el rugby en silla de ruedas es un deporte de equipo y el único apto para personas con lesión medular que tienen tres miembros afectados por ésta”.

Además, indicó que “la Administración siempre espera a que un deporte tenga una masa crítica importante para promocionarlo, pero debe impulsarlo también como medida de rehabilitación, lo que garantiza un gran retorno”, aseguró.

En este sentido, comentó que “se trata de uno de los deportes más inclusivos porque el único baremo es el nivel de afectación de la lesión, pero se trata de un deporte mixto e integrador”.

Las selecciones autonómicas de Aragón, Cataluña y Madrid se enfrentaron por alzarse con el Trofeo Fundación ONCE, que finalmente fue a parar a Cataluña por 36 puntos frente a 26.

En palabras de David Campón, coordinador nacional de Rugby en Silla de Ruedas de la FEDDF, “de un año a esta parte se ha notado una mayor implicación en el deporte adaptado, pero la sociedad no es consciente todavía de que las personas con discapacidad concurren a este tipo de campeonatos”. Sin embargo, añadió que “se ha notado mayor participación en los últimos tiempos, aunque falta mucho por hacer”.

EJEMPLOS DE COMPETITIVIDAD

Oriol Monràs tiene 46 años, pertenece a la Selección Catalana de Rugby en Silla de Ruedas y lleva dos años y medio practicando este deporte. Para él, se trata de una disciplina que fomenta la competitividad y la participación de todas las personas “porque sólo pueden jugar las personas con una lesión medular alta y con tres miembros afectados”.

Monràs comenzó a practicarlo tras un período de inactividad, por lo que buscaba volver a competir, y para él está siendo una experiencia muy gratificante.

Por su parte, Javier Quiles, de 23 años y miembro de la selección catalana, es integrante del equipo desde hace sólo dos meses y medio. “Conocía el deporte porque suelo seguirlo en los Juegos Paralímpicos, y me animé a jugar porque conoces gente y se nota mucho a nivel emocional y terapéutico. Te enseña a ser independiente y a desarrollarte en el ámbito social”, destacó.

Luis Miguel Martín es jugador de la selección de Madrid y habitualmente juega con el equipo ‘Los Toros FLM’ de la Fundación del Lesionado Medular. Para él lo más importante es la integración y la inclusión que se logran por medio del deporte, “porque se establecen nuevas relaciones y entre todos nos llevamos muy bien”.

JORNADAS DE TECNIFICACIÓN

Además del IV Campeonato de España por autonomías de Rugby en Silla de Ruedas, se celebraron también unas jornadas de tecnificación impartidas por personal de la FEDDF con el objetivo de mostrar herramientas técnicas del juego.

En estas jornadas participaron 28 deportistas, cinco técnicos y cuatro árbitros, lo que posibilitó, según los organizadores, que el campeonato se pueda desarrollar de forma satisfactoria.

