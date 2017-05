DISCAPACIDAD. EL MUSEO DEL PRADO ACOGE UNA VISITA GUIADA DE REPRESENTANTES DEL EDF

Representantes del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han realizado una visita guiada al Museo del Prado, siendo esta una de las actividades paralelas que se han llevado a cabo durante la Asamblea General Anual del EDF, que seha celebrado este fin de semana.

Durante la visita, el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, recibió un “obsequio” de la ONCE. En concreto, el regalo es una reproducción en relieve de ‘El caballero de la mano en el pecho’, una de las obras maestras de ‘El Greco’ que alberga el Museo del Prado.

La reproducción ha sido realizada por Estudios Durero, una industria creativa de Bilbao que ha desarrollado una metodología llamada Didú que permite reproducir una obra pictórica o una fotografía en relieve, confiriéndole volúmenes, texturas y formas que la convierten en una imagen accesible a través del tacto.

Tras recibir este presente, el máximo representante del EDF comentó que “era uno de los momentos más emocionantes de su vida”. Además, añadió que “fue una gran sorpresa, no solo para mi persona, sino para lo que representa, porque tengo un gran afecto por ‘El Greco’”.

Vardakastanis agradeció el trabajo que realiza la ONCE, Estudios Durero y el propio Museo del Prado para acercar la cultura a las personas con discapacidad, “eliminando todo tipo de barreras”, lo que está en línea con el artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta idea fue compartida además por el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda.

Es, en realidad, la segunda reproducción de ‘El caballero de la mano en el pecho’ que se realiza con Didú, puesto que la primera se creó en 2013. Por aquel entonces, Estudios Durero desarrolló con el asesoramiento de la ONCE y bajo la dirección del Departamento de Educación del Museo del Prado el proyecto ‘Hoy toca El Prado’, una exposición de seis obras de arte del museo reproducidas con Didú que tuvo un gran éxito. ‘Hoy toca el Prado’, está en estos momentos realizando un itinerario por España y volverá al Museo del Prado presumiblemente a principios de 2018.

Otros museos han seguido el ejemplo del Museo del Prado, como el Pushkin ruso, que está replicando el formato de la exposición del Museo del Prado.

En múltiples ocasiones, tanto el Cermi como el EDF han hecho hincapié en la necesidad de promover iniciativas que promuevan la cultura para todas las personas, la inclusión cultural, erradicando las barreras que todavía encuentra este grupo social en un ámbito tan importante para el desarrollo vital.



