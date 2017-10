DISCAPACIDAD. EL CERMI INSTA A DENUNCIAR LA FALTA DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y METROPOLITANO

Google Plus

- En el marco de la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre de 2017’. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) animó este martes a la ciudadanía a denunciar durante el mes de octubre los casos de falta de accesibilidad en el transporte ferroviario y metropolitano.

Esta petición se enmarca en la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, que el Cermi ha puesto en marcha para todo el año con el fin de denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El nombre de la campaña alude al plazo legal que España se dio en 2003 con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos estos elementos fueran accesibles.

La plataforma representativa de la discapacidad en España destaca la importancia que tienen los medios de transporte en la sociedad, especialmente para las personas con discapacidad, “que en muchos casos no pueden elegir otra forma para hacer recorridos urbanos o interurbanos”.

“La falta de accesibilidad en este tipo de servicios públicos no sólo atenta contra la legislación española, sino contra la europea y la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, puesto que viola el derecho a la libertad de movimiento de las personas con discapacidad, relegándolas así a ciudadanos de segunda”, añade el Cermi.

La entidad ha denunciado en numerosas ocasiones que el plazo del 4 de diciembre se va a incumplir, ya que quedan solamente dos meses para que se subsanen todos los problemas de accesibilidad que siguen existiendo en múltiples ámbitos. Eso sí, ha pedido que se use la cercanía de la fecha tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones para ir eliminando barreras arquitectónicas que, además de dificultar el día a día de las personas con discapacidad, vulneran la Convención de Naciones Unidas de los derechos de este grupo social, que fue aprobada hace una década.

Con esta información, debidamente ordenada, se llevarán a cabo informes sobre el estado de la accesibilidad en esos ámbitos, elevándose a las autoridades competentes, a la opinión pública y a los medios de comunicación, con el fin de que se pongan en marcha los procedimientos sancionadores pertinentes y se incremente la toma de conciencia por parte de toda la sociedad.

La ciudadanía puede presentar sus quejas a través de la página de Facebook diseñada para la campaña (https://www.facebook.com/Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017/), por medio de Twitter en el perfil (@H_Accesibilidad) y enviando un correo electrónico a la dirección horizonteaccesibilidad2017@cermi.es.

