AP-6. EL DIRECTOR DE LA DGT DESCARTA DIMITIR POR EL COLAPSO

El director general de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, descartó este lunes dimitir de sus funciones por el colapso que vivió la autopista de peaje AP-6 este fin de semana como consecuencia de una intensa nevada, que dejó a miles de conductores atrapados durante toda la noche del sábado y que volvió a cortar la vía incluso en la tarde del domingo.



En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Servimedia, Serrano manifestó que no ha pensado en dimitir tras lo ocurrido porque considera que no tiene "ninguna causa" en ello, aunque afirmó que su cargo está "absolutamente a disposición del ministro del Interior las 24 horas del día".

Serrano no quiso sacar conclusiones en sendas entrevistas a la Cadena Cope y Onda Cero sobre la responsabilidad del colapso de la AP-6, dado que el Ministerio del Interior ha ordenado la apertura de una expediente informativo sobre lo ocurrido a la empresa concesionaria, Abertis, sobre la que dijo que en esta autopista de peaje cuenta con un equipamiento de máquinas quitanieves que es "suficiente, moderno y adecuado".

El director general de la DGT añadió que la AP-6 se convirtió en una "ratonera" a pesar de que la empresa concesionaria "tenía sus equipos perfectamente preparados" e insistió en que "la gestión interior de esa autopista le corresponde a ellos y, si tienen alguna circunstancia que requiera nuestra ayuda, nos lo tienen que comunicar".

Insistió en que "la empresa concesionaria tendrá que explicar cómo gestionó, cómo cortaba, cómo limpiaba y por qué se produce el colapso" en la autopista el sábado por la tarde dado que "ellos son los que gestionan" esa vía y tienen para ello su propio centro con todo el material necesario.

De hecho, sacó a relucir que en otras autovías públicas en las que también hubo "copiosas nevadas" y que dependen exclusivamente del Estado, como la A-1 y la A-2, no se produjeron cortes de tráfico que dejaron atrapados a los conductores durante toda la noche.

Serrano reiteró en que "hasta que Abertis no haga ese informe y Fomento nos dé las conclusiones del expediente informativo poco se puede hacer" para depurar responsabilidades, aunque adelantó que esta misma mañana tiene una reunión "para analizar dónde pudillos fallar y dónde estuvo el error de cada uno". "Entrar en otras disquisiciones no conlleva a nada", apostilló.

DISCULPAS Y FELICITACIONES

El director general de la DGT pidió "disculpas" en nombre de "todos los que hayamos podido fallar" durante esta nevada y confió en "aprender de lo que haya pasado" para evitar que vuelva a repetirse en el futuro.

En este sentido, dijo haber sentido "rabia, impotencia y preocupación" como muchos conductores al comprobar que se quedaban atropados en la AP-6 y que tenían que pasar la noche en sus coches con niños atrapados dentro.

No obstante, aseguró que "como país tenemos que felicitarnos" por la respuesta que dieron las instituciones públicas, con los profesionales de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y la propia DGT al frente, que consiguieron "evitar males mayores" en esta y otras carreteras en las que "también hubo nevadas y no pasó lo que pasó en la AP-6".

En particular, destacó que "tenemos que felicitarnos por tener una Unidad Militar de Emergencias", creada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "que ante catástrofes actúa de manera diligente y excepcional" y unos profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, como sucedió con agentes de la Guardia Civil, trabajan "con pala en mano quitando nieve".

CAUSAS DEL COLAPSO

A su juicio, "fueron varias causas" las que propiciaron este "desgraciado episodio" pero insistió en que una de ellas fueron las "decisiones poco acertadas de algunos conductores que, teniendo información, se adentraron a viajar sin cadenas y a unas horas en que la noche se iba a echar encima y podía traer problemas".

Recordó que el domingo "no era laborable", por lo que -conociendo la previsión de fuertes nevadas- considera que "quizás se tenía que haber postpuesto el regreso" de las vacaciones, a pesar de que la AP-6 también volvió a cortarse por el mismo motivo en la tarde del domingo "por el riesgo de que pasara lo mismo".

Tras insistir en esta crítica a los conductores, matizó que eso no significa "que sea culpa exclusiva" de ellos porque también se dieron otras dos causas fundamentales, como la "nevada muy excepcional" que se produjo en la zona y que "no se recuerda hace muchos años en la provincia de Segovia", así como la "operación retorno" de muchos viajeros a sus lugares de residencia con motivo del fin de las vacaciones navideñas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso