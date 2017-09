EL CUPÓN DE LA ONCE DIFUNDE LA TRADICIONAL OFRENDA DE FRUTOS A LA VIRGEN DEL PILAR

La ONCE no olvida las tradiciones zaragozanas y dedica el cupón del sábado, 14 de octubre, a la Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar, concretamente con la imagen de la Virgen, cuyo manto ha sido elaborado con cebollas de la DOP de Fuentes de Ebro. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta tradición.

El cupón fue presentado por Ignacio Escanero, delegado territorial de la ONCE; Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro, y Daniel Molina, presidente de la D.O.P. Cebolla de Fuentes de Ebro en un acto que tuvo lugar este martes en la sala de juntas de la Delegación Territorial de la ONCE en Aragón y en el que han estado acompañados por otros responsables de las tres instituciones.

Entre los actos que tienen lugar en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar, la Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar reúne a un buen número de personas que, ataviadas con sus trajes típicos y procedentes de las diferentes Casas Regionales, rinden homenaje a la Virgen con los frutos de la tierra. El recorrido comienza en la plaza Santa Engracia, pasando por el Coso y la calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar. Esta ofrenda se realiza al día siguiente a la Ofrenda Floral.

A los pies de la Virgen del Pilar llegan vinos de las denominaciones de origen de Aragón; frutas y hortalizas, como las típicas cebollas de Denominación de Origen Protegido Fuentes de Ebro; además de productos típicos de otras Comunidades Autónomas.

Los frutos y alimentos recogidos, desde frutas y verduras a repostería o bebidas, como vino de diferentes denominaciones de la zona, se reparten por centros sociales y asistenciales de la ciudad de Zaragoza.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

