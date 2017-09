EL CUPÓN DE LA ONCE DIFUNDE ‘LA VELÁ’, FIESTA EN HONOR A LA PATRONA DEL MUNICIPIO PACENSE DE DON BENITO

'La Velá’, fiesta en honor de Nuestra Señora de las Cruces, patrona del municipio pacense de Don Benito, protagoniza el cupón de la ONCE del sábado, 30 de septiembre. Cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán esta festividad, que ha solicitado ser declarada de Interés Turístico Regional.

El cupón dedicado a ‘La Velá’ fue presentado por el delegado Territorial de la ONCE, Fernando Iglesias y el alcalde de Don Benito, Jose Luis Quintana, que estuvieron acompañados por el director de la agencia de Don Benito, Francisco Román Martínez y la concejala de Turismo, Cristina Valadés.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.



