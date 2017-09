SOLO EL 11% DE LAS DIFERENCIAS EDUCATIVAS EN ESPAÑA DEPENDEN DE LAS CCAA, SEGÚN LA OCDE

Google Plus

Solo el 11% de las diferencias de rendimiento entre los alumnos españoles depende de la comunidad autónoma en la que estudian, según declaró este miércoles en el Fórum Europa el director de Educación y Competencias de la OCDE y coordinador del informe PISA, Andreas Schleicher.

Durante su participación en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Schleicher negó así la supuesta existencia de grandes desigualdades educativas entre regiones en España, ya que "las mayores diferencias dependen de las escuelas".

En este sentido, señaló que en el mismo centro de Madrid, alumnos que parten de condiciones similares obtienen un rendimiento muy distinto, y esto se debe fundamentalmente a su centro educativo". En su opinión, "esto es realmente lo importante" y en lo que España debe trabajar. De ahí su petición para que las escuelas colaboren entre sí y compartan buenas prácticas.

NO AL CAFÉ PARA TODOS

Schleicher se mostró en contra del 'café para todos' en el terreno educativo, y señaló que en la OCDE hay varios países con diversificación curricular en función del teritorio, como Bélgica o Canadá.

los españoles "no sois los únicos que os enfrentáis a este tipo de retos", dijo.

A su juicio, "esto no tiene por qué ser negativo", pues lo importante es determinar cuáles son las competencias que los alumnos necesitan y después "conceder autonomía" a los profesores para adaptarse a los distintos intereses, habilidades y realidades de sus alumnos.

El director de Educación de la OCDE sí defendió la conveniencia de cierta centralización a la hora de fijar "las competencias básicas", algo que Alemania hizo hace años, pero después cada gobierno regional, cada centro y cada profesor pueden determinar la mejor manera de alcanzarlas.

