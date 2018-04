RTVE DICE A LA CNMC QUE LOS SPOTS EMITIDOS SON DEL PLAN ADO Y NO GENERARON INGRESOS

RTVE respondió este jueves a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el expediente sancionador que esta entidad ha abierto por emitir publicidad no permitida que los "videos que ahora son objeto de sanción son producto del convenio firmado en su momento entre el COE, CSD y RTVE, están enmarcados dentro del programa ADO y no generaron ningún tipo de ingresos a la Corporación".



En un comunicado RTVE destaca que los vídeos que "ahora son objeto de sanción por parte de la CNMC, son producto del convenio firmado en su momento entre el COE, CSD y RTVE, y están enmarcados dentro del programa ADO, un Plan al que RTVE pertenece desde su puesta en marcha en 1988" y que estos spots emitidos pertenecen a las empresas patrocinadoras del programa ADO, y no son nuevos, ya que se habían emitido con anterioridad en TVE durante los Juegos Olímpicos de Londres (2012) y Río de Janeiro (2016) y en ningún momento la CNMC había hecho ningún tipo de notificación, advertencia o recomendación.

Además, recuerda a la CNMC que "el Plan ADO y el programa ADOP son programas creados para el apoyo, desarrollo y promoción de los deportistas olímpicos y paralímpicos españoles" y que esos vídeos "ahora objeto de sanción por parte de la CNMC, no generan ningún tipo de ingresos a la Corporación RTVE y las aportaciones de los patrocinadores van destinadas íntegramente a la financiación del deporte olímpico español".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso