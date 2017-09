LOS OBAMA Y LEO DICAPRIO DAN NOMBRE A ESPECIES DE ARAÑAS ‘SONRIENTES’ DEL CARIBE

Google Plus

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su mujer, Michelle Obama; el actor Leonardo DiCaprio, el cantante David Bowie, el naturalista y divulgador David Attenborough, y el senador estadounidense Bernie Sanders dan nombre a algunas de las 15 nuevas especies de arañas halladas en el Caribe, que son singulares por ser amarillas y con marcas distintivas en su abdomen similares al emoticono de una cara sonriente.

Así se recoge en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Vermont (Estados Unidos) y publicado en la revista ‘Zoological Journal of the Linnean Society’.

Aunque la región del Caribe es reconocida como un ‘punto caliente’ para la biodiversidad, muchas especies siguen estando poco estudiadas. Ejemplos de ello son las arañas ‘sonrientes’ del género ‘Spintharus’, que hasta hace poco se pensaba que formaban una única especie desde el norte de Norteamérica hasta el norte de Brasil. Sin embargo el primer estudio molecular de estas arañas ha revelado que hay hasta 15 especies dentro de ese mismo género.

Los investigadores reunieron especímenes de las Antillas Menores, Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, Puerto Rico, República Dominicana y los Estados de Carolina del Sur y Florida (Estados Unidos).

Las nuevas especies de arañas no se encuentran en Washington DC, Hollywood o Vermont, pero en las islas del Caribe y otros lugares del sur pueden hallarse a ‘Spintharus davidattenboroughi’, ‘S. barackobamai’, ‘S. michelleobamaae’, ‘S. berniesandersi’, ‘S. davidbowiei’ y ‘S. leonardodicaprioi’.

"Éste fue un proyecto de investigación de pregrado. Al nombrar a estas arañas, los estudiantes y yo queríamos honrar a personas que defendían los derechos humanos y advirtieron sobre el cambio climático, líderes y artistas que promovieron enfoques sensatos para un mundo mejor", explica Ingi Agnarsson, experto en arañas y profesor de biología en la Universidad de Vermont, quien añade: “Si seguimos buscando, estamos seguros de que hay más”.

“ENAMORADA” DE DICAPRIO

Cada estudiante llegó a nombrar a algunas de las 15 nuevas especies de arañas, como Chloe van Patten, quien recurrió a DiCaprio para describir una de ellas por una “obsesión” que ella mantiene con el actor desde su época de instituto.

“Estoy enamorada de él, pero ahora que él está involucrado en asuntos ambientales lo amo mucho más. Por lo tanto, llamé a una araña con su nombre con la esperanza de que si él lee nuestro estudio podría salir a cenar conmigo y hablar sobre el cambio climático”, explica.

Aunque cada uno de ellos ayudó a describir especies, todos coincidieron en inspirarse en Bernie Sanders para nombrar una de las arañas. Se trata de un senador que fue precandidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. “Todos tenemos un gran respeto por Bernie, que nos representa un sentimiento de esperanza”, recalca Lily Sargeant, estudiante que participó en el estudio.

Una de las nuevas especies es ‘Spintharus barackobamai’, en honor a Barack Obama por llevar “la dignidad, el humanitarismo, la habilidad política y el respeto” al Despacho Oval cuando fue presidente de Estados Unidos.

‘Spintharus berniesandersi’ es en homenaje a Bernie Sanders, al que consideran "un luchador incansable en los derechos humanos y la igualdad, y una socialdemocracia social consciente meidoambientalmente".

Otra araña con nombre singulare es ‘Spintharus davidattenboroughi’, que honra a David Attenborough por ”el esfuerzo extraordinario para iluminar al público sobre las maravillas del mundo natural, para hacer que la humanidad se preocupe por la naturaleza y para inspirar a innumerables personas a continuar el estudio de la biología".

‘Spintharus davidbowiei’ homenajea "al gran artista David Bowie, fallecido prematuramente en 2016, pero cuya música seguirá inspirando a las generaciones venideras"; ‘Spintharus leonardodicaprioi’ se debe a DiCaprio por “su papel de liderazgo en la toma de conciencia de los peligros del cambio climático global para el público y los políticos", y ‘Spintharus michelleobamaae’ honra a Michelle Obama, de la que los investigadores indican que “a luchado desde hace mucho tiempo para defender los derechos humanos, la justicia y la igualdad para todos, con su característica dignidad y gracia".

