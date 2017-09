EL DÍA DE EXTREMADURA, EN 13,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

El Día de Extremadura protagonizará el cupón de la ONCE del próximo viernes, 8 de septiembre, coincidiendo con esta celebración. Trece millones y medio de cupones agradecerán la solidaridad que la población extremeña ofrece a la ONCE día a día.

El cupón fue presentado hoy por el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias y la portavoz de la Junta de Extremadura e Isabel Gil Rosiña, acompañados por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Francisco Javier Olivera.

El Día de Extremadura es la fiesta oficial de esta comunidad autónoma. La primera celebración tuvo lugar en 1985, cuyos actos principales tuvieron lugar en la localidad de Guadalupe, donde se ubica el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, ya que coincide con la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Extremadura.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos autorizados.

