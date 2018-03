LA DGT DETECTA EN UNA SEMANA A 161 NIÑOS SIN SILLITA INFANTIL

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detectado en una semana en las carreteras españolas a 161 menores de edad de estatura igual o menor a 1,35 metros viajando sin usar ningún sistema de retención, de los cuales 54 ocupaban un asiento delantero y 107 iban en los asientos traseros.



Éste es uno de los resultados de la campaña puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) del 12 al 18 de marzo de incremento de la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

Tráfico señaló este lunes que “preocupa especialmente” que 161 niños viajaran en una semana sin sillita infantil, ya que uno de los objetivos previstos en la Estrategia de Seguridad Vial aprobada por el Gobierno para la década actual (2011-2020) es lograr que ningún menor pierda la vida por no ir sentado en una silla adecuada a su peso y talla.

Los agentes controlaron 424.266 vehículos en la semana de campaña y detectaron 2.631 infracciones de conductores o pasajeros que no llevaban puesto el reglamentario sistema de retención. A estos datos hay que añadir los vehículos controlados en numerosos ayuntamientos por sus policías locales.

Además de los 161 menores que viajaban sin ningún tipo de retención, otros 2.470 adultos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. El 77% de esas personas viajaban en carreteras convencionales, donde se producen ocho de cada 10 fallecidos por accidentes de tráfico.

”Estos datos no hacen más que constatar la importancia que tenemos todas las administraciones de seguir vigilando el uso del dispositivo de seguridad que más vidas ha salvado y seguir insistiendo en educar desde las edades más tempranas en los beneficios que aporta su uso”, apuntó el director general de Tráfico, Gregorio Serrano.

UN SEGURO DE VIDA

La DGT reiteró que “el cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial, un seguro de vida”, por lo que su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y en todo tipo de vías. Su utilización correcta resulta imprescindible para que cumpla el cometido para el que fue creado.

Los menores de edad de estatura igual o inferior a 1,35 metros deben viajar con el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso como la norma exige, e ir sentados obligatoriamente en los asientos traseros de los vehículos, excepto cuando el vehículo no disponga de asientos traseros, todos los asientos traseros estén ya ocupados por otros menores de las mismas características o no sea posible instalar sillitas en las plazas traseras. En esos tres casos, los menores podrán ocupar el asiento del copiloto siempre que utilice el sistema de retención homologado a su talla y peso.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso