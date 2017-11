TRÁFICO DETECTA UN REPUNTE DE CONDUCTORES DROGADOS EN VÍAS CONVENCIONALES

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detectado en el último año un aumento de conductores drogados que se ponen al volante en carreteras convencionales -las de un carril por sentido y sin separación física entre ambas direcciones-, después de poner en marcha campañas de vigilancia, control y concienciación de los riesgos de circular en este tipo de vías.

Las últimas campañas, siempre con siete días de duración y realizadas por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se desarrollaron la semana pasada, del 15 al 21 de mayo de este año y del 3 al 9 de octubre de 2016. Las infracciones más frecuentes suelen ser la velocidad, no llevar puesto el cinturón de seguridad, conducir hablando por el teléfono móvil sin manos libres y circular bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

La DGT hizo públicos este viernes los datos de la última campaña. En las tres que se han puesto en marcha en los últimos 12 meses se ha registrado un descenso en las denuncias interpuestas por los guardias civiles de tráfico en los principales factores de riesgo en las carreteras convencionales, salvo en las drogas.

Así, un total de 629 conductores fueron denunciados en la campaña de la semana pasada por ponerse al volante tras consumir sustancias ilegales, por 328 el pasado mes de mayo y 428 en octubre de 2016.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, indicó que “estas cifras no vienen más que a confirmar la preocupación de la DGT por el aumento de conductores que se ponen al volante tras haber consumido cannabis, cocaína u otras sustancias que afectan a la conducción”.

Serrano indicó que la DGT está incrementando el número de pruebas de drogas que realizan los agentes en carretera a los conductores con 100.000 test este año y 150.000 en 2018, ha entregado a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 40 furgonetas habilitadas para realizar esas pruebas y dotará el próximo año a todos los motoristas de kits portátiles “para que puedan hacer de forma más dinámica estos controles de alcohol y otras drogas”.

En total, los agentes controlaron 403.560 vehículos entre el 23 y el 29 de noviembre de este año (es decir, unos 2.400 cada hora) y denunciaron a 21.939 conductores por incumplir alguno de los preceptos recogidos en la normativa de tráfico y seguridad vial.

Las principales denuncias se centraron en el exceso de velocidad (12.193), no llevar puesto el cinturón de seguridad (1.316), conducir bajo los efectos del alcohol (897), hablar por el móvil sin ningún dispositivo de manos libres (745), circular bajo los efectos de drogas (629), no llevar el casco en el caso de los vehículos de dos ruedas (63) y no llevar a los menores con su correspondiente sistema de retención infantil (52).

