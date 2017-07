DESCUBREN TRES ESPECIES DE RANAS PEQUEÑAS EN LOS ANDES PERUANOS

Un grupo de científicos de Estados Unidos, Chequia y Perú ha descubierto tres especies de ranas en los Andes peruanos, con lo que se eleva a cinco el número total de nuevas especies de anfibios que estos investigadores han encontrado en un bosque protegido desde 2012.

Las especies recién descubiertas viven en los bosques montanos y praderas altoandinas del Bosque de Protección Pui Pui, un área natural protegida en Perú, según explican los investigadores en un artículo publicado en la revista ‘Zootaxa’.

Las tres especies miden como mucho una pulgada (2,54 centímetros) de longitud, según apunta Rudolf von May, investigador postdoctoral en el laboratorio de Dan Rabosky en el Museo de Zoología y en el departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan (Estados Unidos).

“Estos descubrimientos resaltan la necesidad de una mayor exploración científica de este tipo de hábitats andinos”, apunta Von May, quien añade que, “aunque el Bosque de Protección Pui Pui fue establecido en 1985, no se habían hecho estudios biológicos en el parque durante casi tres décadas y el potencial para descubrimientos adicionales es enorme”.

Las tres nuevas especies pertenecen al género ‘Pristimantis’, el más diverso de ranas en los Andes tropicales. Con cerca de 500 especies, forman parte de la familia ‘Craugastoridae’, comúnmente conocida como ranas de cría terrestre.

Las especies descritas son la rana cutín Pui Pui (‘Pristimantis puipui’), la rana cutín de montaña (‘Pristimantis bounides’) y la rana cutín de Humboldt (‘Pristimantis humboldti’). A principios de este año, Von May y sus colegas describieron otras dos especies nuevas de ranas del Perú: ‘Pristimantis ashaninka’ y ‘Pristimantis attenboroughi’.

Aunque la mayoría de las ranas ponen sus huevos en el agua, las de reproducción terrestre utilizan un modo de reproducción especializado llamado desarrollo directo: después de que la puesta de huevos se deposita fuera del agua, el desarrollo embrionario culmina cuando emergen ranas en miniatura (es decir, no hay etapa de renacuajo).

Las ranas de reproducción terrestre componen un grupo diverso que puede explotar una amplia variedad de hábitats, siempre y cuando esos lugares contengan suficiente humedad. Forman parte de una radiación evolutiva en los Andes en Sudamérica, ya que muchas especies se asemejan entre sí y tienen historias de vida similares.

PÉRDIDA DE HÁBITAT

El equipo pasó casi tres meses en el campo entre 2012 y 2014, en una región donde son comunes las montañas que sobrepasan los 4.000 metros de altitud. “Nuestro equipo ha trabajado con guías y guardaparques locales. Los materiales de trabajo equipos y alimentos utilizados en las expediciones fueron transportados por caballos y mulas”, subraya Von May.

La mayoría de las ranas fueron descubiertas buscando a través del musgo y pastos, debajo de las piedras, pequeños arbustos y otra vegetación. En algunos casos, los investigadores las encontraron después de escuchar a los machos cantando durante lluvias ligeras en la tarde o noche.

Dado que las especies de ranas recién descubiertas viven en el Bosque de Protección Pui Pui, gran parte de su hábitat está protegido formalmente. Sin embargo, los anfibios en todo el mundo se enfrentan a varias amenazas, incluyendo la pérdida de hábitat, el cambio climático y el hongo quítrido, que afecta la piel de los animales.

En los Andes del Perú, la pérdida de hábitat es actualmente la principal amenaza. De especial preocupación son la tala de bosques e incendios usados para expandir los cultivos agrícolas y zonas de pastoreo para el ganado.

En todo el mundo, el número de especies conocidas de anfibios sigue aumentando debido a los nuevos descubrimientos y ahora se sitúa en cerca de 7.700.

