EL ADN DESCARTA QUE PILAR ABEL SEA HIJA DE DALÍ

La Fundación Gala-Salvador Dalí informó este miércoles de que ha recibido los resultados de las pruebas de ADN de Salvador Dalí que demuestran que Pilar Abel no es hija biológica de Salvador Dalí, como ella misma sostenía hasta ahora.

El dictamen ha sido emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que, tras analizar las muestras biológicas de Pilar Abel Martínez y las obtenidas en la exhumación de los restos mortales de Salvador Dalí, ha concluido que los resultados obtenidos “permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de María Pilar Abel Martínez”, según informó la fundación.

“Esta conclusión no es ninguna sorpresa”, dijo la entidad, que ya negó en su momento que esta mujer fuera su hija. “En ningún momento ha habido indicio alguno de la veracidad de una pretendida paternidad”, denunció la fundación que lleva el nombre del artista, que entiende que la exhumación ha sido “injustificada”.

De hecho, puso de relieve la “improcedencia y la inutilidad de los costes y perjuicios de todo tipo que ha ocasionado” Abel Martínez, contra quien la fundación se “reserva” la posibilidad de emprender acciones legales.

No obstante, la fundación se “alegra” de que con este dictamen se ponga fin a una “absurda y artificial polémica”, y de que la figura de Salvador Dalí quede “definitivamente excluida de unas pretensiones totalmente infundadas”.

