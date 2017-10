LOS DESASTRES NATURALES REPENTINOS DEJAN SIN CASA A 14 MILLONES DE PERSONAS AL AÑO

- Hoy se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Las catástrofes naturales que tienen un inicio repentino, como las inundaciones y los ciclones, desplazan a 13,9 millones de personas de media cada año excluyendo a quienes participan en las evacuaciones preventivas, según un estudio hecho público hoy por el Centro de Control para los Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unidsr, en inglés).

El lanzamiento de ese estudio coincide con el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que se conmemora cada 13 de octubre y que este año se celebra bajo el lema ‘Hogares seguros frente a las catástrofes’.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España, perteneciente al Ministerio del Interior, se sumó hoy a esa campaña de Naciones Unidas y señaló que los incendios forestales y las inundaciones son los riesgos más habituales en este país.

“España no es un país expuesto a riesgos naturales de consecuencias tan dramáticas como las que estamos acostumbrados a ver en otras zonas del planeta. A esto se une el hecho de que el alto desarrollo económico y social de nuestro país nos permite estar a la vanguardia en la prevención y gestión de este tipo de emergencias. Sin duda, estos condicionantes juegan a nuestro favor, pero eso no quiere decir que estemos libres de esos riesgos”, añadió.

El estudio del IDCM y la Unidsr, que incluye los datos más reciente de 204 países y territorios, pronostica un aumento continuo de la falta de vivienda entre la gente en los países más propensos a los desastres, salvo que se logre un progreso significativo en la gestión del riesgo de las catástrofes.

El trabajo analiza el desplazamiento resultante de la destrucción de viviendas causada por terremotos, tsunamis, inundaciones y ciclones tropicales. No incluye los desastres lentos, como la sequía y el aumento del nivel del mar.

La mayor parte de esos 13,9 millones de personas desplazadas lo son por inundaciones, que están aumentando en un mundo en el que el crecimiento de la población en las zonas propensas a desastres ha aumentado la exposición al riesgo.

Ocho de los 10 países con los niveles más altos de desplazamiento medio anual o riesgo probable de desplazamiento futuro y pérdida de la vivienda están en el sur y el sudeste de Asia: India (2,3 millones de personas), China (1,3 millones), Bangladesh (1,2 millones), Vietnam (un millón), Filipinas (720.000), Myanmar (570.000), Pakistán (460.000), Indonesia (380.000), Rusia (250.000) y Estados Unidos (230.000).

“DESAFÍO”

El representante especial del secretario general de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, Robert Glasser, recalcó que "éste es un punto de referencia importante con el cual podemos medir el progreso en la reducción del riesgo de desastres”.

“Las conclusiones subrayan el desafío que tenemos de reducir el número de personas afectadas por los desastres. Aparte de la muerte o lesiones graves en un evento de desastre, no hay golpe más aplastante que la pérdida de la casa familiar, que a menudo es un lugar de trabajo en muchos de los países más afectados”, añadió.

Glasser indicó que el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres adoptado por los Estados miembro de la ONU hace dos años tiene como objetivo clave para una bajada sustancial del número de personas afectadas por desastres en 2030, lo que debería estimular los esfuerzos para mejorar la zonificación de tierras y la calidad de los edificios, especialmente en zonas sísmicas y en tierras expuestas a tormentas e inundaciones.

"Vivimos en un mundo donde el número de desplazados internos, refugiados y emigrantes está en un máximo histórico, y nuestras cifras muestran que un porcentaje significativo de estos movimientos está relacionado con los desastres", apuntó Alexandra Bilak, directora del IDMC, quien añadió que predecir el riesgo y los impactos del desplazamiento de desastres es una prioridad urgente y global.

Bilak recalcó que "el creciente número de personas desplazadas por los desastres puede ser abordado a través de la provisión de viviendas seguras y asequibles y esto debe ser parte de la planificación de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional y local".

El estudio utilizó modelos probabilísticos de riesgo para desastres elaborados por la Unisdr, que se utilizaron para calcular cálculos de pérdidas económicas futuras de una serie de amenazas naturales. Ésta es la primera vez que estas técnicas se han aplicado para pronosticar un número potencial de personas sin hogar durante largos periodos de tiempo.

