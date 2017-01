LOS DERMATÓLOGOS LANZAN LA PRIMERA GUÍA SOBRE LA PSORIASIS EN FARMACIAS

Google Plus

Los dermatólogos han lanzado la primera guía de manejo de la psoriasis que se distribuye en las farmacias españolas, un documento elaborado por el Grupo de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) que pretende informar sobre esta patología a los farmacéuticos para ayudar al paciente a convivir con ella.

Según informó la AEDV este lunes, la guía, que también ha sido elaborada por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), define por primera vez el papel que deben desempeñar los farmacéuticos en el abordaje de la psoriasis en colaboración con los dermatólogos.

El presidente de la Sefac, Jesús Gómez, destacó que éste debe ser “como un trabajo integral y multidisciplinar. Si no vamos todos alineados en una enfermedad crónica, es muy difícil lograr un cuidado adecuado y una adherencia al tratamiento”.

El diagnóstico de la enfermedad, el pronóstico, el manejo terapéutico con o sin prescripción médica y la atención farmacéutica son algunos de los temas que analiza la guía, que también incluye consejos de salud para evitar la aparición de nuevas lesiones.

En cuanto al papel del farmacéutico, Gómez explicó en una nota informativa que “la guía define en qué casos debe concienciar a la gente para que vaya al dermatólogo si es necesario”, ya que existe un alto porcentaje de pacientes que “se automedica en exceso, que no es lo mismo que autocuidado responsable”.

Para este experto, lograr que el paciente siga el tratamiento es uno de los grandes retos del farmacéutico. “Cuando estás bien no te acuerdas, te liberas y bajas la guardia, por eso es importante estar al lado del paciente y que éste sepa que tiene a alguien en quien confiar o a quien consultar”, indicó.

En la misma línea, el dermatólogo Gregorio Carretero, que ha participado en la elaboración del documento, recalcó que la falta de adherencia al tratamiento “es el enemigo número uno”.

En España, la psoriasis afecta a más de un 2 por ciento de la población. Según la Sefac, la terapia tópica, la aplicada directamente sobre la piel, es la más indicada en los casos leves-moderados. Cerca de un 70% de los pacientes siguen este tratamiento como única opción, mientras que el 30% restante lo hace de modo complementario a la terapia oral o inyectable para favorecer un blanqueamiento más rápido.

