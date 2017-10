EL CLUB DEPORTIVO SOMONTES INAUGURA EL NUEVO SOMONTES GOLF AREA

- Los hermanos Luna han alcanzado un acuerdo con Somontes para gestionar el espacio, con objeto de impulsar actividades relacionadas con el mundo del golf. El Club Deportivo Somontes, perteneciente a ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, ha inaugurado su nuevo espacio Somontes Golf Area, según informa en una nota de prensa.



Al acto de inauguración acudieron destacadas personalidades del mundo deportivo, empresarial e institucional, así como Salva, Kiko y Santi Luna, que llevan vinculados al mundo del golf más de 20 años, tanto a nivel profesional en el Circuito Europeo, gestionando escuelas, como dirigiendo la selección española. A través de su empresa Moonmasters, se encargarán de gestionar el Somontes Golf Area.

El nuevo Somontes Golf Area se inaugura "con un diseño totalmente renovado y muy moderno que ofrece al jugador profesional y amateur un driving range con 59 puestos de lanzamiento cubiertos, un tee line de césped natural, 9 greenes de recepción, zona de control de distancias para golpes de hasta 140 metros, zona exclusiva de juego corto, putting green y aparcamiento a pie de cancha", indica la nota. Asimismo se inaugura la nueva 'Casa Club del Golf Area' con tienda, salones y "una propuesta única de restauración gestionada por Grupo Tao".

ESCUELA DE GOLF

De este nuevo espacio, nace la Escuela de Golf. "Será dirigida por los hermanos Luna e impartirán clases individuales y colectivas, de alta competición, de juego corto. También organizarán campamentos y eventos relacionados con esta disciplina deportiva (congresos, clinics, clases en ‘streaming’, entre otros)", explica el club en su comunicado.

"Además, la escuela contará con la más novedosa tecnología aplicada al deporte como secuencias cinemáticas Biofeedback, biomecánica 3 Dimensiones, radares de distancia y fitting, video-análisis feedback y laboratorio de putt", agrega la nota. Para el seleccionador nacional de golf, Kiko Luna, “Somontes Golf Area representa una oportunidad para afianzar a largo plazo este deporte en Madrid”.

UN CLUB RENOVADO

El Club Deportivo Somontes inicia una etapa con un nuevo modelo de negocio, "basado en la innovación y que contará con el apoyo de deportistas de élite en cada una de sus áreas deportivas (golf, pádel, tenis, fútbol, entre otras). Esta nueva propuesta de ocio deportiva incluye instalaciones y servicios actualizados para acoger socios, usuarios, familias, eventos y otras actividades no relacionadas con el deporte".

Este espacio de deporte, de 180.000 metros cuadrados, está ubicado en el Monte de El Pardo, un ecosistema privilegiado y de alto valor ecológico a escasos minutos del centro de Madrid. "Sus instalaciones, todas adaptadas y accesibles (19 pistas de pádel, 13 pistas de tenis, cancha de golf, campo de futbol 7, 2 piscinas olímpicas, salas de fitness, etc), así como sus escuelas deportivas, campamentos y restaurantes, constituyen un ambiente ideal para la práctica deportiva, el ocio y el entretenimiento familiar", según la nota de prensa.

COMPROMISO CON LA DISCAPACIDAD

El Club Deportivo Somontes, del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, supone la inmersión de este grupo empresarial en el mundo del ocio y del tiempo libre. Calificado como Centro Especial de Empleo, el Club cuenta con una plantilla de 35 empleados de los cuales más del 90% son personas con discapacidad.

