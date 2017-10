I+D PRECISA QUE SU DEPARTAMENTO EJECUTA EL 98% DE LAS SUBVENCIONES PREVISTAS PARA INVESTIGACIÓN

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), Carmen Vela, aseguró este miércoles en el Fórum Europa que su departamento ejecuta hasta el 98% del presupuesto previsto en suvenciones a proyectos de investigación.

Durante su participación en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Vela explicó que este porcentaje está por encima del 95%, "que es lo habitual", por lo que no es justo "decir que más del 50% del presupuesto previsto para I+D se queda sin ejecutar".

La secretaria de Estado se refirió así a las recientes críticas de la oposición y de algunas sociedades científicas y pidió "distinguir entre suvenciones y créditos".

"Es verdad que gran parte de los créditos no llegan a gastarse", motivo por el que "desde que estoy al frente de esta Secretaría los hemos reducido en unos 2.000 millones".

"Los créditos se dan cuando una empresa los solicita y obtiene una evaluación positiva", prosiguió, pues "no se trata de gastarlo todo, sino de gastarlo bien".

Por eso, desde la Secretaría de Estado "somos partidarios de reducirlos, pero hay veces en las que a una empresa pueden venirle muy bien y hay que mantenerlos", explicó.

Vela, que defendió el esfuerzo de su departamento porque "cada euro se gaste de manera adecuada", insistió por tanto en que "no se puede decir que más del 50% del presupuesto se quede sin gastar, porque eso transmite un mensaje de desánimo a los investigadores, que bastante esfuerzo" realizan ya.

