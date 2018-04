FACUA DENUNCIARÁ A GRINDR ANTE PROTECCIÓN DE DATOS POR CEDER A TERCEROS EL ESTADO DE VIH DE USUARIOS

Facua-Consumidores en Acción presentará una denuncia contra Grindr ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por ceder a terceros el estado de VIH de sus usuarios, ya que considera que la compañía habría vulnerado derechos de sus clientes, que desconocían esta práctica.



Así lo confirmó esta organización en un comunicado en el que detalló que sus servicios jurídicos están ultimando esta denuncia como respuesta a la transmisión de información sensible de los consumidores de la ‘app’ a las empresas Apptimize y Localytics.

En este sentido, Facua señaló que entiende que “se podría haber violado la intimidad de los clientes de Grindr y al llegar estos datos a otras empresas y entidades supondría la estigmatización de los usuarios y su discriminación en ámbitos de la vida privada como el laboral o el social”.

Sintef, una organización sin ánimo de lucro noruega, fue quien detectó este grave problema a través de una investigación que realizó sobre esta aplicación de contactos dirigida a la comunidad LGTB, que cuenta con 3,6 millones de usuarios activos diariamente. Tras el escándalo, la compañía ha confirmado que dejará de compartir información sobre el estado de VIH de sus usuarios con estas dos empresas.

Facua explicó que Grindr no cuenta con sede en España, por lo que la asociación tomará acciones legales contra la empresa en base al procedimiento sancionador instruido por la AEPD contra WhatsApp.

Este procedimiento subrayó que, aunque esta compañía no tenía oficinas ni en España ni en la Unión Europea en el momento de realizar la investigación, recurrió a "medios situados en el territorio español con el fin de captar información" en el país "(utilizando, entre otros, los equipos de los usuarios en dichos dispositivos), sin que la utilización de tales equipos para la recogida de datos se realice exclusivamente con fines de transito por el territorio de la Unión Europea; es decir, no se trata de equipos de transmisión, sino que dichos equipos se emplean para la recogida y tratamiento de los datos".



