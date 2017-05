MÉDICOS DENUNCIAN CARENCIAS EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON CÁNCER DE LARINGE

Google Plus

La Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología denunció este viernes que “la rehabilitación de los pacientes laringectomizados no está cubierta y garantizada en todas las áreas sanitarias”, lo cual “dificulta su calidad de vida y la readaptación social”.

Se estima que en España hay unas 1.200 personas que serán sometidas este año a una laringectomía total, una operación para tratar los tumores de laringe en la que los pacientes, al serles extirpada la laringe, pierden la voz, además de ocasionar posibles secuelas, como la pérdida de olfato y gusto. De ahí la necesidad de contar con profesionales que ayuden al paciente en su recuperación.

El problema, según la sociedad médica, es que “hay centros que no disponen de logopedas, rehabilitadores o de los medios técnicos necesarios, por lo que estas personas se tienen que desplazar a otros centros más lejanos o costearlos ellos mismos”.

España es el país del mundo con mayor incidencia de cáncer de laringe, según datos de la Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. La mayor parte de los pacientes diagnosticados son tratados con técnicas parciales o radioterapia, pero hasta un 30% necesitan ser intervenidos.

“La rehabilitación deberá ir orientada no sólo a recuperar la voz y la comunicación, sino también a superar las dificultades que supone respirar a través de un traqueostoma o a facilitar la deglución o recuperar el olfato”, explicaron los médicos.

Estas son las conclusiones con las que ha arrancado la II Reunión de Primavera de la Comisión de Cirugía de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo de esta sociedad, que se celebra entre hoy y mañana en San Sebastián.

