DENUNCIAN QUE UN ANTIEPILÉPTICO OCASIONA MALFORMACIONES EN BEBÉS DE MUJERES EMBARAZADAS QUE LO CONSUMEN

Este viernes se presentó en Madrid la Asociación de Víctimas por el Síndrome de Ácido Valproico (Avisav), impulsada por familias que aseguran que el consumo de un fármaco para la epilepsia por parte de mujeres embarazadas ocasiona malformaciones en el bebé.



Carlos Bardera, uno de los portavoces de la asociación explicó que uno de los objetivos de la asociación es que los fármacos que utilizan como principio activo el ácido valproico "dejen de ser prescritos" a mujeres embarazadas.

Bardera señaló que su hijo Carlos, que en la actualidad tiene 12 años, afronta desde qeu nació problemas neurológicos y distrofia", algo que, según afirmó, les ocurre a otros niños cuyas madres se medicaron con ese fármaco durante el embarazo.

La asociación la han impulsado tres familias que interpusieron reclamaciones formales a la farmacéutica Sanofi y que el próximo 17 de abril celebrarán un acto de conciliación ante un juzgado de primera instancia de Madrid.

Las mujeres de las tres familias, de Baleares, Cataluña y Madrid, consumieron el principio activo durante el embarzo y tienen hijos, entre 12 y 17 años, con problemas neurológicos, aunque la afectación es variable, según Ignacio Martínez, asesor jurídico de Avisav.

En la presentación de la asociación aseguraron que en Francia hay unos 14.000 afectados, aunque señalaron que en España no existen datos, si bien estiman en 10.000 las familias que podrían estarlo.

Asimismo, sostienen que aunque la farmacéutica Sanofi conocía los efectos adversos en fetos, no se trasladó ningún tipo de información ni a médicos ni a pacientes. En este sentido, Marine Martin, presidenta de Apesac, la asociación francesa que representa a quienes se consideran afectados en su paía y autora del libro ‘Depakine, el escándalo’, relató que decidió emprender "una lucha" para lograr que se diera una información clara al respecto.

Además, afirmó que en mayo de 2015 la Agencia Europea del Medicamento avisó de las posibles consecuencias pero no se distribuyó un protocolo de actuación entre los facultativos.

Según la asociación, en España no llegó la información al prospecto del medicamento hasta noviembre de 2017. Es decir, “hasta noviembre de 2017 no se dice que las embarazadas no tomen Depakine”, señaló Ignacio Martínez.



