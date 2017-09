LA OMS DENUNCIA QUE LOS SISTEMAS SANITARIOS “NO ESTÁN PREPARADOS PARA LOS ANCIANOS”

Google Plus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó este viernes que los servicios de salud “deben evitar el dejar a las personas mayores atrás” porque, a su juicio, “los sistemas sanitarios no están preparados para los ancianos”.

"Es nuestra obligación asegurar que todas las personas mayores acceden a los servicios sanitarios que necesiten, sean quienes sean, vivan donde vivan”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Según las estimaciones de este organismo de Naciones Unidas, una de cada cinco personas será mayor de 60 años en el año 2050.

Sin embargo, pese a que la representación de la ancianidad entre la población es notable, “incluso en los países ricos la gente no disfruta de los servicios sanitarios de los que precisan” los mayores.

De hecho, de acuerdo con el director del Departamento de Edad y Vida de la OMS, el doctor John Beard, “los sistemas de salud a nivel global no están adaptados a la tercera edad”. Esta advertencia responde al Día Mundial de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre.

“Si los sistemas de salud quieren satisfacer las necesidades de la población anciana, deben focalizar en los aspectos que le interesan a la gente mayor”, de manera que los servicios estén adaptados a personas con problemas crónicos, dificultades auditivas, visuales o, simplemente, que sean accesibles, agregó Beard.

Por tanto, la OMS apostó por unos cuidados “integrados” capaces de hacer que las personas mayores “tengan la oportunidad de contribuir al desarrollo de los servicios, en lugar de ser olvidados”.

