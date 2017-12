SATSE DENUNCIA “LA IMAGEN SEXISTA” DE LAS ENFERMERAS EN EL PROGRAMA DE NOCHEBUENA DE RTVE

Google Plus

El Sindicato de Enfermería (Satse) denunció este martes “la imagen sexista, estereotipada y retrograda” que el ente público Radio Televisión Española trasladó de las enfermeras en uno de los números musicales de su programa especial de Nochebuena, por lo que ha reclamado una rectificación.



Satse se ha dirigido por carta a los responsables de RTVE para trasladarles “su más profunda indignación por el hecho de que se haya mostrado nuevamente la imagen de la mujer del ámbito sanitario (mayormente enfermeras) con una vestimenta totalmente inadecuada que perpetúa el estereotipo de profesional sexy y provocativa”.

De igual forma, este sindicato ha dirigido también varios escritos a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; al Defensor del Pueblo y al Secretario de Estado de Igualdad. A la ministra, Dolors Montserrat, Satse le ha pedido un pronunciamiento público rechazando el comportamiento de RTVE y, al mismo tiempo, que defienda la dignidad y el respeto de la mujer como profesional en el ámbito sanitario.

La organización sindical se refirió, en concreto, a uno de los números musicales del programa ‘Telepasión 2017’, en el que se puede ver a un grupo de bailarinas simulando ser enfermeras vestidas únicamente con la chaqueta del pijama de trabajo, “sin los pantalones del uniforme reglamentario, por lo que, en algunas ocasiones, se les veía la ropa interior”.

Según apuntó este sindicato en un comunicado, “de una televisión pública no se puede esperar, en modo alguno, que caiga en estereotipos que repercuten muy negativamente en la imagen y en el reconocimiento social de unas profesionales que trabajan, también en Nochebuena y en otros días festivos, para ofrecer la mejor atención sanitaria a los ciudadanos”.

En la carta dirigida al ente público, Satse señaló que entiende el carácter lúdico y festivo del programa emitido en la noche del 24 de diciembre, pero recalcó que “ello no puede servir de excusa para mostrar a las enfermeras y a otras profesionales del ámbito sanitario como simples mujeres ‘ligeritas de ropa’, con un comportamiento sexista carente del más mínimo respecto a la mujer sanitaria”.

Por ello, pidió a RTVE que haga público en alguno de sus programas el malestar que ha suscitado entre el colectivo de enfermería este incidente, con las oportunas disculpas al respecto, e insistió que “hechos como éste no se deben volver a repetir”.

“La imagen de la mujer como mero objeto de deseo debe ser absolutamente desterrada del imaginario social y muy flaco favor para conseguir este objetivo hacen programas como el emitido por RTVE”, reclamaron desde la organización sindical que añadieron que “es una muestra más de la imagen sexista que, con demasiada frecuencia, nos muestra la televisión pública y que debería ser desterrada de cualquier espacio y más si éste es público”.

“A RTVE le exigimos responsabilidad y al resto de la sociedad le pedimos trabajar unidos para desterrar este tipo de actuaciones que tanto daño hacen a la imagen de la mujer y al derecho a la igualdad. De nada sirven campañas de imagen para erradicar el sexismo más rancio si luego en un programa de máxima audiencia es la propia televisión pública la que la fomenta”, concluyó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso