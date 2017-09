UNAF DENUNCIA LA DIFICULTAD DE ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ESPAÑA

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) denunció este miércoles la dificultad que existe en España para acceder a la atención en anticoncepción y a los propios métodos anticonceptivos, ya que el Sistema Nacional de Salud “financia solo algunos métodos y deja fuera de la cobertura gratuita otros muchos que tienen un coste elevado”.

La UNAF hizo estas declaraciones con motivo de la celebración, mañana 28 de septiembre, del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. En un comunicado, esta organización aseguró que “la seguridad social tan solo financia la píldora y no todas las disponibles en el mercado".

"Sin embargo, numerosos anticonceptivos como el DIU, el anillo vaginal, el parche anticonceptivo, el diafragma o la anticoncepción de emergencia, entre otros, quedan fuera de la cobertura pública y gratuita. Como consecuencia, buena parte de la población no puede acceder a ellos por su elevado coste económico”.

Según explicó la presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias, “estos problemas de acceso a los métodos anticonceptivos están afectando a la salud y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres, a las que se suele presionar para no usarlos o responsabilizar en solitario de la anticoncepción“.

UNAF lo comprueba cada día en sus talleres de salud sexual con mujeres migrantes, uno de los grupos más vulnerables y más perjudicados junto a las mujeres jóvenes en general, por la falta de información, la dificultad en el acceso a métodos anticonceptivos y por la persistencia de mitos y falsas creencias sobre su uso.

Por ello, subrayó Iglesias que "el Sistema Nacional de Salud debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos en igualdad de condiciones favoreciendo espacios accesibles, acortando las listas de espera, conociendo y abordando las diferencias de género, las variables culturales y las diferentes necesidades que influyen en la eficacia de la anticoncepción".

A esto se suma una mejor gestión en salud pública, tal como señaló la presidenta de UNAF: "Una mayor inversión en métodos anticonceptivos supondría mejorar la prevención no solo de embarazos no planificados sino de infecciones de transmisión genital".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso