SATSE DENUNCIA QUE EUROPA SE BENEFICIA DE LOS ENFERMEROS QUE “ESPAÑA NO VALORA”

El sindicato de enfermería Satse denunció este viernes que Europa se sigue beneficiando de los enfermeros que “España no valora”, por lo que demandó a las diferentes administraciones sanitarias públicas españolas que sigan el ejemplo de sus homólogas europeas y “aumenten sus plantillas enfermeras para poder mejorar la atención que ofrecen a los ciudadanos”.

Tras hacer balance de los datos oficiales ofrecidos en los últimos tres años por Eures, la red de movilidad profesional creada por la Comisión Europea, Satse ha vuelto a constatar que la enfermería española continúa siendo muy reconocida y valorada en muchos de los países del viejo continente, especialmente en Alemania, Finlandia, Reino Unido, Suecia o Dinamarca.

Se da la circunstancia, apuntaron desde el sindicato de enfermería en un comunicado, que “los países que más ofertas de empleo realizan a profesionales de enfermería españoles son los que ya cuentan con las mejores ratios de enfermera por habitante”.

Según los datos del informe ‘Health at a Glance’ 2016, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que la ratio de enfermeras españolas en la sanidad pública y privada por cada 1.000 habitantes era en 2014 de 5,2, en Finlandia era de 14,1, en Alemania de 13,1, en Dinamarca de 16,5 y en el Reino Unido de 8,2.

Todo ello indica, a juicio de Satse, que la mayoría de los países europeos tienen muy clara la necesidad de incrementar las plantillas enfermeras y “se están beneficiando de la alta cualificación y competencias de los profesionales españoles, algo que sigue sin suceder en nuestro país”.

La organización sindical recordó que España está haciendo una inversión muy importante en formar y capacitar a los profesionales de enfermería, y “son otros países los que se están aprovechando, mejorando sus sistemas sanitarios de salud sin inversión adicional alguna”.

De igual manera, el sindicato de enfermería lamentó que miles de profesionales enfermeros a los que les gustaría trabajar en su país se hayan visto obligados a emigrar a otros para poder vivir de su profesión y que, en las actuales circunstancias, aún no puedan volver “al constatar que no tendrían similares condiciones laborales ni económicas y, en muchos casos, ni siquiera un empleo”.

