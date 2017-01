AI DENUNCIA QUE LAS LEYES ANTITERRORISTAS EUROPEAS VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS

Google Plus

Amnistía Internacional (AI) alertó hoy de que las nuevas leyes contra el terrorismo que están aplicando varios países de la Unión Europea están minando libertades fundamentales y vulnerando los derechos humanos.

AI plasma la advertencia en el informe 'Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa', basado en la investigación que la organización ha realizado durante más de dos años en las legislaciones de catorce Estados de la UE.

El director de AI, Esteban Beltrán, indicó que "el terrorismo es una amenaza real y se debe proteger a la gente de ella pero no a costa de minar los derechos humanos ni basar las medidas en políticas del miedo".

Beltrán pidió a los Gobiernos que establezcan sistemas de "seguridad que permitan mantener los derechos humanos, que las medidas que no sean discriminatorias y que los estados de emergencia sean temporales".

Asimismo, indicó que la legislación antiterrorista de España "tiene más de 30 años y las modificaciones legales que ha tenido son cada cual más restrictiva". "Cada vez es más ambigua y amplia en su aplicación, por ello ha restringido el derecho a la libertad de expresión, que nada tiene que ver con la realización de actos terroristas", destacó.

Elcompaginer sobre Europa en AI, Kartik Raj, señaló que el problema es que los parlamentos aprueban "leyes antirroristas de manera acelerada y sin contrastarlas". En este sentido, destacó que los países que más acciones contra los derechos humanos están desarrollando "son Hungría y Polonia".

Raj dijo que lo más preocupante son "las leyes de excepción, las medidas administrativas y la falta de libertad de expresión". Además, indicó que en España "opinión es sinónimo de terrorismo".

La ONG considera que el artista César Strawberry es uno de los casos que ejemplifica esta situación. En 2015 fue detenido por unos 'tuits' que supuestamente enaltecían el terrorismo y humillaban a las víctimas. Strawberry señaló que su caso y el de otras personas demuestra "la idea de instaurar una política del miedo y criminalizar determinados perfiles públicos que al Gobierno no le agradan".

Por su parte, Eduardo Gómez, de Justicia Cooperativa, manifesto que "el miedo de que el terrorismo esté cada día más presente ha conseguido que se banalice y se relativicen los derechos humanos". Estas políticas están haciendo que "repunten las actitudes xenófobas y racistas contra los extranjeros, especialmente en el caso de los refugiados", indicó.

