LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA ONCE EN MADRID ACOGE ESTA TARDE EL PREESTRENO DE ‘A NUESTROS HÉROES’

La Delegación Territorial de la ONCE en Madrid acogerá esta tarde el preestreno en exclusiva de la película ‘A nuestros héroes’, del director argentino afincado en España Alex Quiroga y en la que participa el actor con discapacidad visual Fernando Lozano ‘Pipu’.



Esta película, cuyo pase será a las 19.00 horas, cuenta seis historias, cada una presentada por Jean Ives Morel, en las que se van viviendo distintas situaciones de suspense, terror, ansiedad, celos y venganza. Cada una de ellas está narrada y tratada como tributo al director Alfred Hitchcock a través de pequeños guiños.

En total, el filme obtuvo 27 candidaturas iniciales para los Premios Goya 2018, entre ellas la de Mejor Actor de Reparto por el trabajo de Fernando Lozano, ‘Pipu’, actor con discapacidad visual que interpreta a Juan, “un niño dentro de un hombre muy especial”.

Para ‘Pipu’ esta es la segunda vez que optaba a esta candidatura de los Goya, ya que en 2013 estuvo también entre los candidatos a esta misma categoría por su interpretación en la película ‘Amoureux’, del mismo director.

En ‘A nuestros héroes’, ‘Pipu’ da vida a Juan, un ciego que junto a Susana, una inmigrante colombiana, protagoniza una de las historias que se van tejiendo y entrelazando a lo largo de la película.

En el filme interviene también Juan Manel, actor con discapacidad auditiva que desarrolla labores de voluntariado en la ONCE, que da vida a un personaje con su mismo nombre caracterizado por “expresar desde el corazón lo que no puede decir en palabras”.



