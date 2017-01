TVE DEFIENDE LA PRESENCIA DE MALUMA EN LA GALA DE NOCHEVIEJA

La directora de Programas de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, ha defendido la presencia del cantante colombiano Maluma en la pasada gala de Nochevieja.

La directiva de TVE ha contestado en el programa del Defensor del Espectador, ‘RTVE responde’, a quejas de ciudadanos disgustados porque una cadena pública dé espacio en su parrilla a un intérprete muy criticado por los contenidos machistas de algunas de sus composiciones.

Prieto asegura que “es verdad que este artista ha tenido una canción muy desafortunada (en alusión a ‘Cuatro babys’), pero no por eso le vamos a condenar, las personas rectifican. Ha venido a España y ha hecho un recorrido por radios y otras televisiones y nosotros no debemos vetar a un artista internacionalmente tan conocido por un error en una canción”.

La responsable de Entretenimento subrayó además el hecho de que Maluma “no cobró nada” por su actuación en la gala ni interpretó su tema más controvertido, ‘Cuatro babys’. “Por supuesto que jamás eso se hubiera producido”, subrayó Prieto.

Toñi Prieto también ha dado explicaciones sobre quejas de ciudadanos que creen que en el programa ‘MasterChef Junior’ se mete “demasiada presión” a los concursantes menores. “Es la misma presión que pueden encontrarse en el colegio o en cualquier otra actividad. Es un concurso sano y didáctico”, aduce Prieto.

También sobre ‘MasterChef Junior’, el defensor del Espectador, Ángel Nodal, ha vuelto a trasladar el malestar de telespectadores por el horario de emisión del concurso. “Los espectadores quieren ver el programa en familia, y con su ubicación actual en la parrilla, resulta casi imposible”, afirma Nodal.

TARTAMUDEZ

En el programa del Defensor de la audiencia, TVE también ha salido al paso de reproches dirigidos al capítulo ‘Supermetralleta’, de la serie infantil ‘Superminihéroes’, criticado por telespectadores porque se hacen burlas a un personaje tartamudo, al que se dirigen otros personajes con expresiones como “qué pasa, tartaja”.

Yago Fandiño, director de programas infantiles de TVE, sostiene que, en contra de ser criticable, el episodio aporta soluciones al final y es un tipo de “contenidos necesarios” en la cadena pública.

No obstante, asegura que igual que hablan con entidades como Save the Children o Fundación ANAR para hacer campañas de concienciación desde Clan, también harán lo propio con la Fundación Española de la Tartamudez para trasladarles su punto de vista sobre este capítulo.

En el programa del Defensor, la dirección de Informativos de TVE ha respondido a una queja de un espectador molesto porque en los telediarios se habla en exceso de Madrid y sus problemas, como el de los cortes de tráfico en la Gran Vía.

En un comunicado leído en el programa del Defensor, la dirección de Informativos manifiesta que “los telediarios informan de lo que ocurre en toda España y cada telediario ofrece una media de 19 noticias de centros territoriales. Los cortes de tráfico en Gran Vía son noticia, por ser la primera vez que se producen en la historia”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso