225 PERSONAS CIEGAS Y DEFICIENTES VISUALES PARTICIPAN DESDE HOY EN LAS VACACIONES SOCIALES DE ‘NAVIDAD EN FAMILIA’ DE LA ONCE

El Hotel AR Roca Esmeralda, situado en la localidad alicantina de Calpe, acoge desde hoy hasta el 2 de enero el programa de Vacaciones Sociales ‘Navidad en Familia 2017’ que organiza la ONCE a nivel estatal.



En él participan 225 personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años, que no disponen de compañía familiar con la que compartir estas fechas o que se encuentran en situación de mayor necesidad social y a las que la ONCE les ayuda financiando una parte del coste total del viaje.

Nueve monitores de la ONCE, junto con un coordinador de Viajes 2000 BCD Travel, serán los responsables de ocupar su tiempo libre con un programa de actividades que incluye actuaciones de teatro y música, regalos del ‘amigo invisible’ y la realización de diversas excursiones que recorrerán los principales puntos de interés turístico de la localidad.

El programa prevé la realización de actividades como pilates, yoga, clases de baile, juegos de mesa, petanca, billar y bingo. Además, habrá actuaciones musicales, con almuerzo especial para el día de Navidad, que incluye sorteo de regalos, y cena-cotillón en Nochevieja.

Aunque la mayor parte de los asistentes proceden de las demarcaciones de Madrid y Cataluña, hay participación de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, La Rioja y Valencia.

Esta es la 17 Edición del Programa de Vacaciones Sociales que organiza la ONCE, dirigido exclusivamente al período de Navidad, cuyo primer destino elegido fue El Puerto de Santa María (Cádiz), donde se realizaría durante varios años seguidos más, utilizando también a lo largo de estos años destinos como Fuengirola (Málaga), Benidorm (Alicante) o Almuñécar (Granada), entre otros.

Asimismo, al objeto de garantizar una respuesta institucional para los casos de mayor necesidad social, en 2013 se realizó un importante esfuerzo para impulsar el Programa de Navidad, incrementándose para ese mismo año y sucesivos el número de plazas ofertadas, que se elevó hasta 200 y a 225 en la presente edición.

Su finalidad principal es ofrecer un espacio acogedor a todas aquellas personas ciegas y con deficiencia visual grave, mayores de 55 años, que no cuentan con acompañamiento familiar para pasar las fechas más significativas de la Navidad, contribuyendo a su bienestar mediante este turno de vacaciones tan especial, y posibilitando que puedan pasar estas entrañables fechas en compañía de otros mayores, con el apoyo de la organización.



