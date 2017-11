EL DEFENSOR DEL PUEBLO REITERA QUE LOS SOLICITANTES DE ASILO TIENEN DERECHO A CIRCULAR POR TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL

Google Plus

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, reiteró este martes que los solicitantes de asilo tienen derecho a circular por todo el territorio español, a raíz de un caso en el que las autoridades policiales no autorizaban el traslado a la península de un demandante de protección internacional residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

El defensor del Pueblo se expresó en estos términos en un comunicado en el que destacó que este criterio, que la institución ya reflejó en una recomendación formulada en 2013, coincide con la reciente sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y con las dictadas por el TSJ de Andalucía que reconocen el derecho de los demandantes de asilo a trasladarse a la península.

En este sentido, recomendó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que imparta instrucciones para que se autoricen los traslados de solicitantes de asilo desde los CETI de Ceuta y Melilla a la península. Estos traslados han sido propuestos por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, a instancia del personal de los CETI.

En opinión del defensor del Pueblo y conforme a lo establecido en la Directiva de Acogida, “esta Secretaría General es el departamento competente para determinar las necesidades de acogida de los solicitantes de asilo y por ello las autoridades policiales no deben impedir estos traslados salvo que existan motivos de seguridad”.

Por último, esta institución indicó que “la propia Secretaría General de Inmigración y Emigración ha manifestado que los CETI no son recursos de atención para los solicitantes de asilo, a diferencia de los Centros de Asilo y Refugio (CAR)”, y por ello insistió en que “se debe dar prioridad al traslado a la península de los solicitantes de protección internacional residentes en los CETI”.

