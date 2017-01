EL DEFENSOR DEL PUEBLO PULSA LAS DEMANDAS DE LOS MAYORES

- La institución recibe a la Junta Directiva de Ceoma. La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ha sido recibida por responsables del Defensor del Pueblo, que han conocido de primera mano las principales reivindicaciones y quejas de este colectivo.

Según informó el Defensor en un comunicado, los responsables de Ceoma se interesaron por el trabajo de la institución y lo que hace por "unas personas que no siempre tienen presente que estamos ahí para ayudarles en sus problemas con las administraciones públicas".

"Al mayor le afectan las mismas cuestiones que a cualquier ciudadano, si bien algunas de ellas con especial intensidad o urgencia", señala la oficina que dirige Soledad Becerril.

En el encuentro, celebrado en la sede del Defensor, se abordaron asuntos como las pensiones, la atención a la salud, planes de cuidados, situación de dependencia, garantía de los derechos en centros residenciales, protocolos y buenas prácticas para promocionar los centros libres de sujeciones, y políticas de prevención de la violencia contra los mayores.

También se profundizó en cómo colaborar para que afloren algunas situaciones que ahora no trascienden o no llegan hasta las instituciones públicas encargadas de velar por lo derechos.

"Una institución como la del Defensor del Pueblo no puede limitarse a abrir sus registros cada día y esperar a que lleguen las quejas, porque a buen seguro determinadas quejas de determinados colectivos no llegarían nunca. La efectividad de la misión de tutela de los derechos y libertades que nuestra Constitución nos atribuye supone buscar con ahínco a aquellos que tienen dificultades para llegar hasta nosotros, mediante los medios de toda la vida y mediante las novedades que nos aportan las tecnologías de la comunicación. Para eso necesitamos la colaboración de la sociedad civil organizada, para todo eso necesitamos la ayuda de Ceoma y de quienes como ellos se toman en serio la ciudadanía a cualquier edad y en cualquier circunstancia personal o social", indican desde el Defensor.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso