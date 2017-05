EL DEFENSOR DEL ESPECTADOR DE TVE PIDE CAMBIOS EN LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE EN EUROVISIÓN

- Reclama un adelanto horario de ‘El debate de La 1’. El Defensor del Espectador de TVE ha pedido a la dirección de la cadena pública que acometa cambios en el proceso de selección del representante de España en Eurovisión.

La oficina del Defensor del Espectador, que dirige Ángel Nodal, se hace eco en su último informe trimestral de la controversia suscitada por la gala ‘Objetivo Eurovisión’ en la que se eligió a Manel Navarro representante español para el festival de este año.

El defensor de la audiencia de TVE asegura que ha recibido 537 correos sobre lo sucedido en la gala y dice que las explicaciones que han dado los responsables de Prado del Rey no han dejado satisfechos a los espectadores molestos. Estos protestan, por ejemplo, porque el jurado haya tenido el voto de calidad en caso de empate, a diferencia de otros años, o por la falta de información sobre los resultados del televoto.

En su informe, correspondiente al periodo enero-marzo de este año y al que ha tenido acceso Servimedia, el defensor afirma que “es evidente que las bases del concurso no fueron publicitadas adecuadamente y con tiempo suficiente” y ello “provocó que buena parte del público se enterase de las mismas en el momento que se produjo el empate”.

Nodal reconoce que esto “no presupone en absoluto que se incumplieran las normas de la Unión Europea de Radiodifusión o que se produjera una manipulación del resultado final por parte de TVE”, pero “sí debe servir de reflexión para próximas ediciones”.

Respecto a la petición de que se hagan públicos los resultados del televoto, Nodal cree que “parece razonable que las personas que fueron invitadas por su televisión pública a participar en el programa y pagaron por hacerlo, tengan derecho a conocer el número de votos telefónicos que recibió cada uno de los participantes una vez que se cerraron los teléfonos”. “Como Defensor, he solicitado que se atienda esta petición, sin que hasta el momento haya recibido por parte de la dirección de TVE una respuesta positiva al respecto”, indica Nodal.

DE MADRUGADA

El Defensor también da cuenta en su último informe de las quejas que le siguen llegando por el horario tardío de algunos programas.

En este caso se refiere a ‘El debate de La 1’. Un oyente le ha mostrado su malestar por el horario “intempestivo” de emisión de este espacio, y ha pedido una explicación a la dirección de TVE, que le ha dado esta respuesta a través de la Dirección de Programación: “El debate de temas políticos no goza del seguimiento mayoritario de los espectadores, a tenor de los datos de audiencia que durante años se han venido analizando”, alegan desde la cadena. “En años anteriores ‘El debate de La 1’ ha sido emitido incluso antes de las 24.00 y no ha tenido mucho seguimiento, por lo que consideramos que otros horarios son más apropiados para el mismo. Ofrecemos la posibilidad de verlo a través del servicio ‘A la carta’ en RTVE.es para aquellos espectadores que no puedan verlo a la hora de emisión habitual”.

Pero el Defensor mantiene que los Servicios Informativos son la columna vertebral de TVE y el Debate de la 1 “el único programa de ese perfil que ofrece la cadena”, pero “raro es el miércoles que empieza antes de la una y cuarto de la madrugada”.

“Si se repasan las audiencias del mismo se puede observar que se van reduciendo cuanto más tarde empieza. La pregunta que cabe hacerse en cualquier caso es si TVE debe regirse exclusivamente por criterios de audiencia”, plantea Nodal, que recuerda que el Mandato Marco de RTVE determina que la corporación tendrá espacios de debate público con horarios adecuados.

“No parece que se cumplan ninguna de estas dos premisas. Ni 'El Debate' se considera prioritario (ha habido veces que se ha optado por emitir la redifusión de un programa antes que adelantar su hora de comienzo) ni se programa a una hora que resulte razonable para el espectador. Por ello recomiendo que se reconsidere su actual ubicación en la parrilla y que se adelante, en la medida de lo posible, su hora de comienzo”, añade el Defensor.

En este informe, el Defensor vuelve a pedir a TVE que no demore el comienzo de su programación estelar de ‘prime time’, escudándose en que lo retrasa algunos minutos la emisión de promociones.

“Los espectadores tienen razón en la queja nos hacen”, mantiene Nodal. “Si a lo largo del día el horario anunciado de nuestra programación se cumple prácticamente al minuto no se entiende por qué no ocurre lo mismo en el horario de máxima audiencia. Cuando se anuncia la hora de comienzo de un programa se adquiere un compromiso y más en el caso de una televisión pública, por lo que sería aconsejable que, por respeto a nuestra audiencia, se tomaran las decisiones necesarias para atajar el problema”.

RECTIFICACIÓN RÁPIDA

El informe dedica un capítulo a la gala ‘drag’ de Las Palmas, que TVE retiró de su web. El Defensor dice que una vez que la Fiscalía cerró diligencias abiertas al no observar un delito de ofensa a sentimientos religiosos, TVE debe reconsiderar la retirada de esas imágenes tal y como solicitan las personas que le han escrito.

“Como también recoge el artículo 5.15 de nuestro Manual de Estilo, la aconfesionalidad del Estado, consagrada por la Constitución de 1978, es el marco al que los medios públicos de RTVE deben ajustar su trabajo respecto de toda confesión religiosa”, indica.

En el informe, el Defensor también da un tirón de orejas a TVE por no haber rectificado con celeridad un reportaje sobre el Año Nuevo chino en el barrio madrileño de Usera que provocó 42 quejas de espectadores. “El reportaje no debió emitirse por su implícito mensaje racista y xenófobo y lamento que, una vez detectado el error, no se cumpliera con nuestra obligación de admitirlo y corregirlo en el siguiente informativo del día, el de las 9 de la noche, como establece el Mandato Marco de RTVE”, explica.

Por otro lado, el Defensor ha concluido su último informe trimestral sobre cumplimiento por TVE del Código de Autorregulación sobre Contenidos Infantiles, también correspondiente al periodo enero-marzo de 2017. Critica en él la emisión en ‘La mañana’ de imágenes de la paliza a una menor, con repetición reiterada e innecesaria de las mismas, y también pide a TVE que haga lo posible por que se fume y se beba menos en la serie ‘Acacias 38’, que se emite en horario infantil.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso