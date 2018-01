LA ONCE DEDICA 5,5 MILLONES DE CUPONES A LA LOCALIDAD GUIPUZCOANA DE OREXA

La localidad guipuzcoana de Orexa protagoniza el cupón de la ONCE del lunes 8 de enero, perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’, dedicada a poblaciones con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán los atractivos de este pueblo.



Orexa está situado al este de Guipúzcoa, a 12 kilómetros de Tolosa. No parece que su nombre venga de la palabra oreja (órgano externo de la audición). Su gentilicio es orexarra. La mayoría de su población vive en los caseríos existentes a lo largo del término municipal.

El visitante puede admirar la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, del siglo XVI, en la que se puede ver un interesante sagrario; o la Ermita de San Marcos (barrio de Intxaurpe). También destaca su Casa Consistorial, con su pórtico de cuatro arcos. Otra de las características de Orexa es su entorno natural, de gran belleza. Es imprescindible la visita al monte Uli.

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería) o Espejo (Álava).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.



