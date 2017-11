LA ONCE DEDICA EL CUPÓN DEL DÍA DEL FLAMENCO A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN

En el sorteo del próximo jueves 16 de noviembre, que coincide con la celebración del Día Internacional del Flamenco, la ONCE dedicará su cupón a la Fundación Cristina Heeren.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, presentó este lunes la imagen que llevará el cupón a la presidenta de la Fundación Cristina Heeren, que lleva su nombre, en un acto celebrado en su sede y en el que también participaron la secretaria general de Cultura de la Junta de Andalucía, Cristina Saucedo; el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el subdelegado territorial de la ONCE, José Antonio Toledo.

Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de una bailaora de espaldas para dar protagonismo a su bata de cola, así como el lema del Día Internacional del Flamenco y el logotipo de la Fundación Cristina Heeren. Cristóbal Martínez destacó el trabajo que realiza esta fundación “de alma privada pero con un corazón de servicio, de mecenazgo y de entrega a los demás, en la promoción, la enseñanza y la conservación del flamenco, dentro y fuera de nuestro país, como patrimonio de Andalucía”.

En este sentido, defendió el flamenco como patrimonio cultural de Andalucía, ya que “pocos elementos identifican mejor a España dentro y fuera de España que el flamenco”. Además, reivindicó el carácter integrador de este arte y su valor como instrumento de inclusión social.

Por su parte, Cristina Heeren se declaró emocionada por este cupón ante los representantes de la ONCE. “La ilusión que siento es incomparable. Esta oportunidad tan única y tan estética de difundir el flamenco en toda España no la voy a olvidar jamás. Y os estaré siempre muy agradecida”.

Antonio Muñoz también expresó la satisfacción del Ayuntamiento hispalense “cada vez que Sevilla y Andalucía se encuentran en el cupón de la ONCE” y que la unión entre la Fundación Cristina Heeren y la ONCE suman un binomio de cultura y solidaridad que es muy beneficioso para el flamenco.

La secretaria general de Cultura de la Junta de Andalucía, subrayó que “el mejor premio es que sigamos trabajando juntos entidades como la ONCE y la Fundación Cristina Heeren, las administraciones y el sector privado para que Andalucía siga siendo más grande a través del flamenco”.

Tras la presentación, el bailaor y pedagogo José Galán, premio Solidarios ONCE 2016, ofreció una muestra del Taller de Flamenco Inclusivo que actualmente imparte en la Fundación Cristina Heeren y bailó una pieza de su último espectáculo ‘Cuerpos posibles’ junto a una de sus alumnas, Lola López.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para este viernes, 17 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros para la primera categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.

