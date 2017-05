LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL CENTENARIO DE LA FERIA DE MUESTRAS DE VALENCIA

El Centenario de la Feria de Muestras de Valencia protagonizará el cupón de la ONCE del próximo miércoles, 10 de mayo, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen y las actividades de este recinto ferial.

El 10 de mayo de 1917 se inauguró en el vestíbulo de la nueva Estación del Norte y el patio del Imperial Colegio de Niños de San Vicente Ferrer de Valencia la primera Feria Muestrario de España. En sus ‘stands’, muebles, artículos de decoración, automóviles, plantas y maquinaria. Desde esa fecha, han pasado 100 años en los que la Feria de Muestras de Valencia ha marcado historia.

Durante la década de los 60 Feria Valencia experimenta un crecimiento tan notable que le obligó a buscar un nuevo emplazamiento, por lo que el Ayuntamiento cedió los terrenos en los que se ubica Feria Valencia en la actualidad. En 1969 se celebró, en las nuevas instalaciones de la pedanía valenciana de Benimámet, la VII Feria Española del Mueble y Salón de la Maquinaria para la Madera y desde ese momento el calendario de Feria Valencia creció sin pausa haciendo necesarias sucesivas ampliaciones del recinto. El crecimiento culminó con la ampliación del recinto ferial, desarrollada entre 2000 y 2006.

Feria Valencia organiza más de medio centenar de ferias y eventos comerciales de distinta naturaleza y dispone de 200.000 metros cuadrados de exposición, dotados de los últimos avances tecnológicos y distribuidos en modernos pabellones y todo tipo de salas, foros de acceso y zonas ajardinadas.

El objetivo de Feria Valencia es ser foro de negocios para expositores y visitantes procedentes de los diferentes sectores de actividad. El impacto de Feria Valencia en el entorno es importante, ya que genera valor directamente en las empresas que participan en sus certámenes e indirectamente en su entorno, una riqueza que se cifra en más de 391 millones de euros y que beneficia a todos los sectores relacionados con la propia actividad de la feria.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

