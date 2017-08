TRÁFICO DECRETARÁ SERVICIOS MÍNIMOS EN LA HUELGA INDEFINIDA DE LOS EXAMINADORES

La Dirección General de Tráfico (DGT) impondrá servicios mínimos a los examinadores de tráfico en la huelga indefinida que este colectivo prevé iniciar a partir del próximo 4 de septiembre después de que la reunión de casi cuatro horas mantenida este lunes por ambas partes terminara en un nuevo desencuentro.

La reunión, celebrada en la sede de la DGT, en Madrid, contó con la asistencia de cuatro representantes de este organismo del Ministerio del Interior, encabezados por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, y por ocho miembros del comité de huelga de los examinadores.

El encuentro tuvo dos puntos en el orden del día: análisis y discusión de la convocatoria de huelga indefinida de los examinadores de tráfico a partir del 4 de septiembre y fijación, en su caso, de servicios mínimos.

La delegada de Asextra en Galicia, Vanesa Fernández, declaró a Servimedia que la reunión fue “muy larga, pero totalmente infructuosa” porque “la DGT no ha planteado ninguna propuesta que permita desploquear el conflicto”.

La principal demanda laboral de los examinadores de tráfico es que tengan un complemento específico por su trabajo (una ayuda líneal de 250 euros brutos al mes). Fernández indicó que los representantes de los examinadores plantearon a Tráfico que esa subida salarial se aplicara en 2018 y que hasta entonces se articulara “un complemento transitorio” o cualquier fórmula similar.

Tráfico indicó en un comunicado que Serrano reiteró que la DGT no tiene competencias para incrementar el complemento específico, pese a lo cual ya había remitido esa solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que rechazó la demanda porque otros funcionarios del Estado también aspiran a esas subida retributivas. El director general subrayó que se está a disposición de los examinadores de tráfico para cualquier otra mejora profesional.

EVITAR EXCESIVOS PERJUICIOS

Por tanto, la reunión pasó al segundo punto del orden del día. Tráfico planteó inicialmente un 65% de servicios mínimos, lo que descartó el comité de huelga al considerar que obtener el carné de conducir no es un servicio esencial.

Posteriormente, el comité de huelga planteó unos servicios mínimos del 20% para no perjudicar a los ciudadanos y la DGT aceptó rebajar su propuesta inicial hasta el 50%, pero la reunión acabó sin acuerdo.

Fernández afirmó que “va a haber servicios mínimos” en la huelga indefinida convocada a partir del próximo 4 de septiembre, lo que que el comité de huelga remitirá a sus servicios jurídicos porque considera que es “ilegal” al no tratarse de un servicio esencial.

No obstante, Serrano ya manifestó el pasado 18 de julio en el Congreso de los Diputados que Tráfico estaba “preparando" el procedimiento para decretar servicios mínimos ante la previsión de que los examinadores hagan una huelga indefinida con el fin de compatibilizar el derecho de huelga con que los ciudadanos no sufran “excesivos perjuicios” al recibir un servicio público para obtener el carné de conducir.

